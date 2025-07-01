ГСЧС: 16 пожаров потушили спасатели за сутки – где и почему горело
В облуправлении ГСЧС в Харьковской области уточнили: один пожар на Харьковщине был из-за российских обстрелов.
«Вечером в с. Циркуны, Харьковского района в результате обстрела горел частный дом, хозяйственная постройка и трава на общей площади 250 м. кв. Информация о пострадавших не поступала. Сотрудники ГСЧС спасли 4 человека, из них 2 ребенка», – рассказали пожарные.
Также девять пожаров ликвидировали спасатели в природных экосистемах региона.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, обстрелы, пожары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2025 в 07:56;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В облуправлении ГСЧС в Харьковской области уточнили: один пожар на Харьковщине был из-за российских обстрелов.".