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На 2 миллиона гривен браконьеры нарубили леса в Харьковской области

Происшествия 19:33   30.06.2025
Оксана Якушко
На 2 миллиона гривен браконьеры нарубили леса в Харьковской области

В Харьковской области действовала преступная группа, масштабно вырубавшая деревья, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В мае 2024 года руководитель одного из государственных предприятий лесного хозяйства в Чугуевском районе решил заработать на природных ресурсах. Он создал и возглавил организованную группу, в которую вошли четверо его подчиненных и двое знакомых.

Участники группы вырубили деревья бензопилами на территории лесничества Чугуевщины и перевозили бревна грузовиками.

Для прикрытия фигуранты использовали лесорубный билет, выданный с грубыми нарушениями законодательства.

Часть древесины продавали местным жителям как дрова, другую хранили для дальнейшего сбыта.

В течение мая-декабря 2024 года подозреваемые вырубили десятки деревьев, нанеся ущерб государству на почти 2 миллиона гривен.

О подозрении в незаконной вырубке деревьев в защитных и других лесных насаждениях, перевозке, хранении и сбыте сообщили семи лицам. Один из участников группы скрывается от следствия. Организатор находится под стражей.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 июня 2025 в 19:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области действовала преступная группа, масштабно вырубавшая деревья, сообщила Харьковская областная прокуратура.".