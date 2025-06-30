На 2 миллиона гривен браконьеры нарубили леса в Харьковской области
В Харьковской области действовала преступная группа, масштабно вырубавшая деревья, сообщила Харьковская областная прокуратура.
В мае 2024 года руководитель одного из государственных предприятий лесного хозяйства в Чугуевском районе решил заработать на природных ресурсах. Он создал и возглавил организованную группу, в которую вошли четверо его подчиненных и двое знакомых.
Участники группы вырубили деревья бензопилами на территории лесничества Чугуевщины и перевозили бревна грузовиками.
Для прикрытия фигуранты использовали лесорубный билет, выданный с грубыми нарушениями законодательства.
Часть древесины продавали местным жителям как дрова, другую хранили для дальнейшего сбыта.
В течение мая-декабря 2024 года подозреваемые вырубили десятки деревьев, нанеся ущерб государству на почти 2 миллиона гривен.
О подозрении в незаконной вырубке деревьев в защитных и других лесных насаждениях, перевозке, хранении и сбыте сообщили семи лицам. Один из участников группы скрывается от следствия. Организатор находится под стражей.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: вырубка, деревья, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2025 в 19:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области действовала преступная группа, масштабно вырубавшая деревья, сообщила Харьковская областная прокуратура.".