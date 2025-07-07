На Харьковщине в 2023 году незаконно рубили лес: кто будет отвечать в суде

На территории Чемужевского лесничества филиала Змиевское лесное хозяйство ГП «Леса Украины» в 2023 году незаконно срубили 89 деревьев.

Служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УКУ), инкриминируют лесничему. Обвинительный акт направили в Змиевской районный суд, информирует Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, фигурант фактически устранился от исполнения служебных обязанностей.

«Чиновник не осуществил должным образом прием-передачу лесного обхода, не обеспечил охрану и защиту леса, не организовал проведение внеплановых ревизий. По результатам судебных экономической и инженерно-экологической экспертиз, государству нанесен ущерб на сумму почти миллион гривен. Согласно заключению эксперта, рубка деревьев также повлекла существенный вред окружающей среде», — отмечают в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

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