На Харьковщине в 2023 году незаконно рубили лес: кто будет отвечать в суде
На территории Чемужевского лесничества филиала Змиевское лесное хозяйство ГП «Леса Украины» в 2023 году незаконно срубили 89 деревьев.
Служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УКУ), инкриминируют лесничему. Обвинительный акт направили в Змиевской районный суд, информирует Харьковская областная прокуратура.
По данным следствия, фигурант фактически устранился от исполнения служебных обязанностей.
«Чиновник не осуществил должным образом прием-передачу лесного обхода, не обеспечил охрану и защиту леса, не организовал проведение внеплановых ревизий. По результатам судебных экономической и инженерно-экологической экспертиз, государству нанесен ущерб на сумму почти миллион гривен. Согласно заключению эксперта, рубка деревьев также повлекла существенный вред окружающей среде», — отмечают в прокуратуре.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вырубка, деревья, лесхоз, новости Харькова, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2025 в 19:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На территории Чемужевского лесничества филиала Змиевское лесное хозяйство ГП «Леса Украины» в 2023 году незаконно срубили 89 деревьев.".