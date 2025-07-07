На Харківщині у 2023 році незаконно рубали ліс: хто відповідатиме в суді
На території Чемужівського лісництва філії Зміївське лісове господарство ДП «Ліси України» у 2023 році незаконно зрубали 89 дерев.
Службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 ККУ), інкримінують лісничому. Обвинувальний акт скерували до Зміївського районного суду, інформує Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, фігурант фактично усунувся від виконання службових обов’язків.
“Посадовець не здійснив належним чином приймання-передачу лісового обходу, не забезпечив охорону та захист лісу, не організував проведення позапланових ревізій. За результатами судових економічної та інженерно-екологічної експертиз, державі завдано збитків на суму майже мільйона гривень. Згідно з висновком експерта, рубка дерев також спричинила істотну шкоду довкіллю”, – зазначають у прокуратурі.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вырубка, деревья, лесхоз, новини Харкова, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2025 в 19:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На території Чемужівського лісництва філії Зміївське лісове господарство ДП «Ліси України» у 2023 році незаконно зрубали 89 дерев.".