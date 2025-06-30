На 2 мільйони гривень браконьєри нарубали лісу в Харківській області
У Харківській області діяла злочинна група, яка масштабно вирубала дерева, повідомила Харківська обласна прокуратура.
У травні 2024 року керівник одного з державних підприємств лісового господарства у Чугуївському районі вирішив заробити на природних ресурсах. Він створив і очолив організовану групу, до якої увійшли четверо його підлеглих та двоє знайомих.
Учасники групи вирубали дерева бензопилами на території лісництва на Чугуївщині і перевозили колоди вантажівками.
Для «прикриття» фігуранти використовували лісорубний квиток, виданий з грубими порушеннями законодавства.
Частину деревини продавали місцевим жителям як дрова, іншу — зберігали для подальшого збуту.
Упродовж травня-грудня 2024 року підозрювані вирубали десятки дерев, спричинивши збитки державі на майже 2 мільйона гривень.
Наразі про підозру у незаконній порубці дерев у захисних та інших лісових насадженнях, перевезенні, зберіганні та збуті повідомили семи особам. Один з учасників групи переховується від слідства. Організатор перебуває під вартою.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вырубка, деревья, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2025 в 19:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області діяла злочинна група, яка масштабно вирубувала дерева, повідомила Харківська обласна прокуратура.".