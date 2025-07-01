Генштаб про ситуацію на Харківщині: тривають три бої, РФ била КАБами

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти п’ять разів атакували позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Зеленого та Мілового, два бої тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку противник шість разів атакував у районах населених пунктів Радьківка, Степова Новоселівка та у бік Новоосинового, один бій триває.

На Лиманському напрямку за день армія РФ здійснила шість атак у районах низки населених пунктів, серед яких – Новий Мир на Харківщині.