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Генштаб про ситуацію на Харківщині: тривають три бої, РФ била КАБами

Фронт 16:45   01.07.2025
Вікторія Яковенко
Генштаб про ситуацію на Харківщині: тривають три бої, РФ била КАБами Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти п’ять разів атакували позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Зеленого та Мілового, два бої тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку противник шість разів атакував у районах населених пунктів Радьківка, Степова Новоселівка та у бік Новоосинового, один бій триває.

На Лиманському напрямку за день армія РФ здійснила шість атак у районах низки населених пунктів, серед яких – Новий Мир на Харківщині.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2025 в 16:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Південно-Слобожанському напрямку окупанти п’ять разів атакували позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Зеленого та Мілового, два бої тривають".