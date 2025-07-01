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Генштаб о ситуации на Харьковщине: продолжаются три боя, РФ била КАБами

Фронт 16:45   01.07.2025
Виктория Яковенко
Генштаб о ситуации на Харьковщине: продолжаются три боя, РФ била КАБами Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты пять раз атаковали позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Зеленого и Милового, два боя продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении противник шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Радьковка, Степовая Новоселовка и в сторону Новоосиново, один бой продолжается.

На Лиманском направлении за день армия РФ совершила шесть атак в районах ряда населенных пунктов, среди которых – Новый Мир в Харьковской области.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2025 в 16:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Южно-Слобожанском направлении оккупанты пять раз атаковали позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Зеленого и Милового, два боя продолжаются.".