Генштаб о ситуации на Харьковщине: продолжаются три боя, РФ била КАБами
Фото: Генштаб ВСУ
На Южно-Слобожанском направлении оккупанты пять раз атаковали позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Зеленого и Милового, два боя продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Купянском направлении противник шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Радьковка, Степовая Новоселовка и в сторону Новоосиново, один бой продолжается.
На Лиманском направлении за день армия РФ совершила шесть атак в районах ряда населенных пунктов, среди которых – Новый Мир в Харьковской области.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, Генштаб ВСУ, зведення, купянское направление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2025 в 16:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Южно-Слобожанском направлении оккупанты пять раз атаковали позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Зеленого и Милового, два боя продолжаются.".