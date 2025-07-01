Новости Харькова — главное за 1 июля: как прошла ночь

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07:03

Ночью россияне атаковали Харьковщину баллистикой и запускали БпЛА

В 00:02 в Харькове и области прозвучала тревога. Как объяснили в Воздушных силах ВСУ, враг атакует «покрасневшие» регионы баллистикой.

Уже в 00:24 объявили отбой. А в 03:36 ВСУ зафиксировали активность вражеской авиации и предупредили о возможных авиаударах.

Вскоре на Харьковщину полетели не только КАБы, но и ударные БпЛА.

Отбой тревоги дали уже утром, в 06:00.