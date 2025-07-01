Новости Харькова — главное за 1 июля: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:03
Ночью россияне атаковали Харьковщину баллистикой и запускали БпЛА
В 00:02 в Харькове и области прозвучала тревога. Как объяснили в Воздушных силах ВСУ, враг атакует «покрасневшие» регионы баллистикой.
Уже в 00:24 объявили отбой. А в 03:36 ВСУ зафиксировали активность вражеской авиации и предупредили о возможных авиаударах.
Вскоре на Харьковщину полетели не только КАБы, но и ударные БпЛА.
Отбой тревоги дали уже утром, в 06:00.
Читайте также: Сегодня 1 июля: какой праздник и день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: главные новости, новости, Харьков, хроника;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Новости Харькова — главное за 1 июля: как прошла ночь»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 июля 2025 в 07:04;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".