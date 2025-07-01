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Новости Харькова — главное за 1 июля: как прошла ночь

Украина 07:04   01.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 1 июля: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:03

Ночью россияне атаковали Харьковщину баллистикой и запускали БпЛА

В 00:02 в Харькове и области прозвучала тревога. Как объяснили в Воздушных силах ВСУ, враг атакует «покрасневшие» регионы баллистикой. 

Уже в 00:24 объявили отбой. А в 03:36 ВСУ зафиксировали активность вражеской авиации и предупредили о возможных авиаударах. 

Вскоре на Харьковщину полетели не только КАБы, но и ударные БпЛА. 

Отбой тревоги дали уже утром, в 06:00.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2025 в 07:04;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".