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Больше сотни патронов хранил дома житель Базалиевки на Чугуевщине

Происшествия 11:25   01.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Больше сотни патронов хранил дома житель Базалиевки на Чугуевщине

Патроны к автомату Калашникова мужчина хранил дома незаконно, установили полицейские.

Как сообщили в ГУ НП Украины в Харьковской области, во время обысков в доме 54-летнего мужчины нашли и изъяли вещественные доказательства.

«30 июня на основании собранных доказательств фигуранту поставлено в известность о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины», – сообщили в полиции.

Копы также в очередной раз призвали жителей Харькова и области не нарушать закон, а добровольно декларировать оружие и боеприпасы.

«Декларирование ранее найденного или полученного огнестрельного оружия освобождает граждан от уголовной ответственности за его незаконное хранение и дает право законно владеть им», – акцентировали копы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2025 в 11:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патроны к автомату Калашникова мужчина хранил дома незаконно, установили полицейские.".