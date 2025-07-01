Больше сотни патронов хранил дома житель Базалиевки на Чугуевщине
Патроны к автомату Калашникова мужчина хранил дома незаконно, установили полицейские.
Как сообщили в ГУ НП Украины в Харьковской области, во время обысков в доме 54-летнего мужчины нашли и изъяли вещественные доказательства.
«30 июня на основании собранных доказательств фигуранту поставлено в известность о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины», – сообщили в полиции.
Копы также в очередной раз призвали жителей Харькова и области не нарушать закон, а добровольно декларировать оружие и боеприпасы.
«Декларирование ранее найденного или полученного огнестрельного оружия освобождает граждан от уголовной ответственности за его незаконное хранение и дает право законно владеть им», – акцентировали копы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: копы, оружие, полиция;
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2025 в 11:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патроны к автомату Калашникова мужчина хранил дома незаконно, установили полицейские.".