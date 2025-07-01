Больше сотни патронов хранил дома житель Базалиевки на Чугуевщине

Патроны к автомату Калашникова мужчина хранил дома незаконно, установили полицейские.

Как сообщили в ГУ НП Украины в Харьковской области, во время обысков в доме 54-летнего мужчины нашли и изъяли вещественные доказательства.

«30 июня на основании собранных доказательств фигуранту поставлено в известность о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины», – сообщили в полиции.

Копы также в очередной раз призвали жителей Харькова и области не нарушать закон, а добровольно декларировать оружие и боеприпасы.

«Декларирование ранее найденного или полученного огнестрельного оружия освобождает граждан от уголовной ответственности за его незаконное хранение и дает право законно владеть им», – акцентировали копы.