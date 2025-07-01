На Салтовке задержали вероятного продавца наркотиков – что он распространял

В облуправлении Нацполиции в Харьковской области отметили: 50-летнего харьковчанина задержали, когда тот распространял запрещённые вещества.

Во время осмотра у мужчины нашли 27 таблеток, которые, утверждают копы, являются наркотиками. Метадон мужчина продавал во время личных встреч с покупателями.

«По данному факту следователи ХРУП №2 открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины», – отметили копы.

На данный момент мужчина задержан, ему уже сообщили о подозрении.