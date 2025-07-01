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На Салтовке задержали вероятного продавца наркотиков – что он распространял

Происшествия 10:15   01.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
На Салтовке задержали вероятного продавца наркотиков – что он распространял

В облуправлении Нацполиции в Харьковской области отметили: 50-летнего харьковчанина задержали, когда тот распространял запрещённые вещества.

Во время осмотра у мужчины нашли 27 таблеток, которые, утверждают копы, являются наркотиками. Метадон мужчина продавал во время личных встреч с покупателями.

«По данному факту следователи ХРУП №2 открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины», – отметили копы.

На данный момент мужчина задержан, ему уже сообщили о подозрении.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2025 в 10:15;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В облуправлении Нацполиции в Харьковской области отметили: 50-летнего харьковчанина задержали, когда тот распространял запрещённые вещества.".