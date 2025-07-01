На Салтовке задержали вероятного продавца наркотиков – что он распространял
В облуправлении Нацполиции в Харьковской области отметили: 50-летнего харьковчанина задержали, когда тот распространял запрещённые вещества.
Во время осмотра у мужчины нашли 27 таблеток, которые, утверждают копы, являются наркотиками. Метадон мужчина продавал во время личных встреч с покупателями.
«По данному факту следователи ХРУП №2 открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины», – отметили копы.
На данный момент мужчина задержан, ему уже сообщили о подозрении.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: закладчик, наркотики, полиция;
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2025 в 10:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В облуправлении Нацполиции в Харьковской области отметили: 50-летнего харьковчанина задержали, когда тот распространял запрещённые вещества.".