На Дергачевщине поймали закладчика: что копы нашли у него дома

Происшествия 11:40   28.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Ранее 42-летнего вероятного закладчика уже судили за аналогичные преступления, отметили в облуправлении Нацполиции.

За один сверток с наркотиками, установили полицейские, мужчина получал 500 гривен.

«Во время санкционированных обысков по месту жительства правонарушителя правоохранители обнаружили и изъяли оборудование для изготовления психотропных веществ, электронные весы, zip-пакет, внутри которого находилось кристаллическое вещество. По результатам проведения судебной экспертизы изъятым оказалось психотропное вещество PVР», – отметили правоохранители.

Мужчине уже вручили подозрение и избрали меру пресечения – он отправился в СИЗО. Теперь ему «светит» от шести до десяти лет за решеткой с конфискацией имущества, добавили в полиции.

