На Дергачівщині спіймали закладника: що копи знайшли в нього вдома

Події 11:40   28.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Раніше 42-річного ймовірного закладника вже судили за аналогічні злочини, зазначили у облуправлінні Нацполіції.

За один пакунок із наркотиками, встановили поліцейські, чоловік отримував 500 гривень.

Під час санкціонованих обшуків за місцем мешкання правопорушника правоохоронці виявили та вилучили обладнання для виготовлення психотропних речовин, електронні ваги, zip-пакет, в середині якого перебувала кристалічна речовина. За результатами проведення судової експертизи вилученим виявилась психотропна речовина PVР”, – зазначили правоохоронці.

Чоловікові вже вручили підозру та обрали запобіжний захід – він вирушив до СІЗО. Тепер йому “світить” від шести до десяти років за ґратами із конфіскацією майна, додали в поліції.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
