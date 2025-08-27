Одна закладка – 550 гривень: копи впіймали наркоторговця в Лозовій (фото)
Про те, що в Лозовій затримали 34-річного наркоторговця, повідомили у ГУ Нацполіції України у Харківській області.
За даними слідства, чоловік знаходив клієнтів в інтернеті. Також він розкладав пакунки з психотропами та відправляв покупцям їхні координати. Ціна однієї закладки – 550 грн.
“Поліцейські спільно з працівниками СБУ провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання зловмисника та в його гаражі. В результаті вилучено близько 60 доз психотропної речовини, знаряддя для фасування. Крім цього, в телефоні 34-річного чоловіка виявлено фотографії та координати місць останніх «закладок». Поліцейські виїхали на вказані місця та вилучили згортки з психотропною речовиною”, – пишуть у правоохоронці.
Чоловік уже отримав підозру. Тепер йому загрожує десять років ув’язнення з конфіскацією майна.
