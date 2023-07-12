Більше 100 доз. У Харкові затримали жінку, яка планувала зробити «закладки»
Жінку затримали патрульні поліцейські на вулиці Онезькій, коли помітили, що вона стала озиратися, змінила напрямок руху і намагалася зникнути з поля зору.
Тож патрульні наздогнали жінку для перевірки. Громадянка повідомила поліцейським, що має з собою наркотичні речовини, які вона переносить з метою збуту через так звані “закладки”. У сумочці в затриманої було 106 згортків із забороненими речовинами.
У телефоні жінки поліцейські знайшли численні фотографії з помітками, ймовірних, місць так званих “закладок”.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини справи встановлюють слідчі.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2023 в 22:41;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жінку затримали патрульні поліцейські на вулиці Онезькій, коли помітили, що вона стала озиратися, змінила напрямок руху і намагалася зникнути з поля зору.".