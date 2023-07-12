Более 100 доз. В Харькове задержали женщину, планировавшую сделать «закладки»

Женщину задержали патрульные полицейские на улице Онежской, когда заметили, что она стала оглядываться, изменила направление движения и пыталась скрыться из виду.

Поэтому патрульные догнали женщину для проверки. Гражданка призналась полицейским, что у нее с собой наркотические вещества, которые она переносит чтобы сбывать через так называемые «закладки». В сумочке у задержанной было 106 свертков с запрещенными веществами.

В телефоне женщины полицейские обнаружили многочисленные фотографии с пометками, вероятно, мест так называемых «закладок».

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем обстоятельства дела устанавливают следователи.