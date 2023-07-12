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Более 100 доз. В Харькове задержали женщину, планировавшую сделать «закладки»

Происшествия 22:41   12.07.2023
Оксана Якушко
Более 100 доз. В Харькове задержали женщину, планировавшую сделать «закладки»

Женщину задержали патрульные полицейские на улице Онежской, когда заметили, что она стала оглядываться, изменила направление движения и пыталась скрыться из виду.

Поэтому патрульные догнали женщину для проверки. Гражданка призналась полицейским, что у нее с собой наркотические вещества, которые она переносит чтобы сбывать через так называемые «закладки». В сумочке у задержанной было 106 свертков с запрещенными веществами.

В телефоне женщины полицейские обнаружили многочисленные фотографии с пометками, вероятно, мест так называемых «закладок».

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем обстоятельства дела устанавливают следователи.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 22:41;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Женщину задержали патрульные полицейские на улице Онежской, когда заметили, что она стала оглядываться, изменила направление движения и пыталась скрыться из виду.".