Более 100 доз. В Харькове задержали женщину, планировавшую сделать «закладки»
Женщину задержали патрульные полицейские на улице Онежской, когда заметили, что она стала оглядываться, изменила направление движения и пыталась скрыться из виду.
Поэтому патрульные догнали женщину для проверки. Гражданка призналась полицейским, что у нее с собой наркотические вещества, которые она переносит чтобы сбывать через так называемые «закладки». В сумочке у задержанной было 106 свертков с запрещенными веществами.
В телефоне женщины полицейские обнаружили многочисленные фотографии с пометками, вероятно, мест так называемых «закладок».
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем обстоятельства дела устанавливают следователи.
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 22:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Женщину задержали патрульные полицейские на улице Онежской, когда заметили, что она стала оглядываться, изменила направление движения и пыталась скрыться из виду.".