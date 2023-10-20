Наркодилера із 160 «закладками» впіймали у Харкові, йому «світить» 10 років
21-річного хлопця із наплічником із «закладками» затримали у Шевченківському районі Харкова, повідомили у Нацполіції.
Побачивши поліцейських, той почав ховати щось у своїх речах, тому правоохоронці вирішили перевірити його документи. Під час спілкування 21-річний мешканець Харківської області зізнався, що має у наплічнику кілька десятків згортків з речовиною хімічного походження “солі”.
На місце події викликали слідчих, а під час огляду події поліцейські виявили ще понад сотню пакунків зеленого кольору. Загалом вилучили 160 закладок.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.
Читайте також: Банду наркодилерів-метадощиків впіймали в Лозовій на Харківщині
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: закладка, наркодилер, наркоман, Нацполиция, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Наркодилера із 160 «закладками» впіймали у Харкові, йому «світить» 10 років»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2023 в 17:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21-річного хлопця із наплічником із «закладками» затримали у Шевченківському районі Харкова, повідомили у Нацполіції.".