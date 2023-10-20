Live
  • Пт 20.10.2023
    • Харків
  •   +14°С
  • USD 36.61
  • EUR 38.65

Наркодилера із 160 «закладками» впіймали у Харкові, йому «світить» 10 років

Події 17:25   20.10.2023
Оксана Якушко
Наркодилера із 160 «закладками» впіймали у Харкові, йому «світить» 10 років

21-річного хлопця із наплічником із «закладками» затримали у Шевченківському районі Харкова, повідомили у Нацполіції.

Побачивши поліцейських, той почав ховати щось у своїх речах, тому правоохоронці вирішили перевірити його документи. Під час спілкування 21-річний мешканець Харківської області зізнався, що має у наплічнику кілька десятків згортків з речовиною хімічного походження “солі”.

На місце події викликали слідчих, а під час огляду події поліцейські виявили ще понад сотню пакунків зеленого кольору. Загалом вилучили 160 закладок.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

Читайте також: Банду наркодилерів-метадощиків впіймали в Лозовій на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
Популярно
У Холодногірському районі Харкова перекладають водоводи
У Холодногірському районі Харкова перекладають водоводи
20.10.2023, 17:37
Наркодилера із 160 «закладками» впіймали у Харкові, йому «світить» 10 років
Наркодилера із 160 «закладками» впіймали у Харкові, йому «світить» 10 років
20.10.2023, 17:25
Терехов назвав вартість проїзду в Харкові, коли він знову стане платним
Терехов назвав вартість проїзду в Харкові, коли він знову стане платним
19.10.2023, 21:52
Три дні не ходитимуть трамвай і автобус деякими маршрутами у Харкові
Три дні не ходитимуть трамвай і автобус деякими маршрутами у Харкові
20.10.2023, 17:04
«Газмережі» просить харків’ян перевіряти рахунок і реквізити під час оплати
«Газмережі» просить харків’ян перевіряти рахунок і реквізити під час оплати
20.10.2023, 16:49
Чужих дітей не буває. У Харкові триває проєкт “Обійми дитину”
Чужих дітей не буває. У Харкові триває проєкт “Обійми дитину”
20.10.2023, 16:22

Новини за темою:

22:41
Більше 100 доз. У Харкові затримали жінку, яка планувала зробити «закладки»
17:56
9 років за ґратами отримав чоловік, який збував метадон і димедрол у Харкові

Ви читали новину: «Наркодилера із 160 «закладками» впіймали у Харкові, йому «світить» 10 років»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2023 в 17:25;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21-річного хлопця із наплічником із «закладками» затримали у Шевченківському районі Харкова, повідомили у Нацполіції.".