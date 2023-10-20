Наркодилера із 160 «закладками» впіймали у Харкові, йому «світить» 10 років

21-річного хлопця із наплічником із «закладками» затримали у Шевченківському районі Харкова, повідомили у Нацполіції.

Побачивши поліцейських, той почав ховати щось у своїх речах, тому правоохоронці вирішили перевірити його документи. Під час спілкування 21-річний мешканець Харківської області зізнався, що має у наплічнику кілька десятків згортків з речовиною хімічного походження “солі”.

На місце події викликали слідчих, а під час огляду події поліцейські виявили ще понад сотню пакунків зеленого кольору. Загалом вилучили 160 закладок.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.