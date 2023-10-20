Наркодилера с 160 «закладками» поймали в Харькове, ему «светит» 10 лет

21-летнего парня с рюкзаком с «закладками» задержали в Шевченковском районе Харькова, сообщили в Нацполиции.

Увидев полицейских, тот начал прятать что-нибудь в своих вещах, поэтому правоохранители решили проверить его документы. Во время общения 21-летний житель Харьковской области признался, что имеет в рюкзаке несколько десятков свертков с веществом химического происхождения «соли».

На место происшествия вызвали следователей, а во время осмотра происшествия полицейские обнаружили еще более сотни свертков зеленого цвета. В общей сложности изъяли 160 «закладок».

По этому факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.