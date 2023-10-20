Наркодилера с 160 «закладками» поймали в Харькове, ему «светит» 10 лет
21-летнего парня с рюкзаком с «закладками» задержали в Шевченковском районе Харькова, сообщили в Нацполиции.
Увидев полицейских, тот начал прятать что-нибудь в своих вещах, поэтому правоохранители решили проверить его документы. Во время общения 21-летний житель Харьковской области признался, что имеет в рюкзаке несколько десятков свертков с веществом химического происхождения «соли».
На место происшествия вызвали следователей, а во время осмотра происшествия полицейские обнаружили еще более сотни свертков зеленого цвета. В общей сложности изъяли 160 «закладок».
По этому факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: закладка, наркодилер, наркоман, Нацполиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 17:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21-летнего парня с рюкзаком с «закладками» задержали в Шевченковском районе Харькова, сообщили в Нацполиции.".