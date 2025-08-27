Один сверток – 550 гривен: копы поймали закладчика в Лозовой (фото)
О том, что в Лозовой задержали 34-летнего наркоторговца, сообщили в ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области.
По данным следствия, мужчина находил клиентов в интернете. Также он раскладывал свертки с психотропами и отправлял покупателям их координаты. Цена одной закладки – 550 гривен.
«Полицейские совместно с работниками СБУ провели санкционированные обыски по месту жительства злоумышленника и его гараже. В результате изъято около 60 доз психотропного вещества, орудия для расфасовки. Кроме того, в телефоне 34-летнего мужчины обнаружены фотографии и координаты мест последних «закладок». Полицейские выехали на указанные места и изъяли свертки с психотропным веществом», – пишут в полиции.
Мужчина уже получил подозрение. Теперь ему грозит десять лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Читайте также: Гнался на высокой скорости: в Харькове 22-летний парень насмерть сбил пешехода
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: закладка, закладчик, наркотики;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Один сверток – 550 гривен: копы поймали закладчика в Лозовой (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 августа 2025 в 11:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в Лозовой задержали 34-летнего наркоторговца, сообщили в ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области. По данным следствия, мужчина…".