Один сверток – 550 гривен: копы поймали закладчика в Лозовой (фото)

Происшествия 11:45   27.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
О том, что в Лозовой задержали 34-летнего наркоторговца, сообщили в ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области. 

По данным следствия, мужчина находил клиентов в интернете. Также он раскладывал свертки с психотропами и отправлял покупателям их координаты. Цена одной закладки – 550 гривен.

«Полицейские совместно с работниками СБУ провели санкционированные обыски по месту жительства злоумышленника и его гараже. В результате изъято около 60 доз психотропного вещества, орудия для расфасовки. Кроме того, в телефоне 34-летнего мужчины обнаружены фотографии и координаты мест последних «закладок». Полицейские выехали на указанные места и изъяли свертки с психотропным веществом», – пишут в полиции.

Мужчина уже получил подозрение. Теперь ему грозит десять лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
