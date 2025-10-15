У двух «закладчиков» из Харькова суд конфисковал имущество

Суд вынес приговоры двум жителям Харькова, которые работали на интернет-магазин, торговавший наркотиками через Telegram. Об этом 15 октября сообщила областная прокуратура.

«При публичном обвинении прокуроров Киевской окружной прокуратуры г. Харькова два местных жителя признаны виновными в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта особо опасных психотропных веществ в крупных размерах, а также в сбыте особо опасных наркотических средств, совершенном повторно и по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Суд назначил каждому из них семь лет лишения свободы с конфискацией имущества», — проинформировала пресс-служба прокуратуры.

По данным обвинителей, осужденные жители Харькова сотрудничали с интернет-магазином, который торговал наркотиками через Telegram. Их задачей было забрать большой «клад» с каннабисом и PVP в районе станции метро «Холодная гора». Найденное рассортировали на небольшие дозы и распространяли «закладками» по городу. Своим нанимателям наркокурьеры отправляли фотоотчеты.

Ранее при задержании «закладчика» в Лозовой полицейские сообщили «расценки» на товар, который он распространял. Цена одной закладки составляла 550 грн.