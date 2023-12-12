В Харькове задержали юного «закладчика»: ему грозит до 10 лет тюрьмы (фото)
Правоохранители поймали 19-летнего харьковчанина, распространявшего наркотики в Индустриальном районе.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, парень работает «закладчиком» в одном из интернет-магазинов. Во время обыска у злоумышленника обнаружили 20 свертков с веществом, похожим на наркотическую, изолирующие ленты разного цвета, весы и принадлежности для употребления наркотических веществ.
Вещественные улики отправили на экспертизу.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гунп, закладчик, Индустриальный, наркотики, полиция, район, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 12:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители поймали 19-летнего харьковчанина, распространявшего наркотики в Индустриальном районе.".