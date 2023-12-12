В Харькове задержали юного «закладчика»: ему грозит до 10 лет тюрьмы (фото)

Правоохранители поймали 19-летнего харьковчанина, распространявшего наркотики в Индустриальном районе.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, парень работает «закладчиком» в одном из интернет-магазинов. Во время обыска у злоумышленника обнаружили 20 свертков с веществом, похожим на наркотическую, изолирующие ленты разного цвета, весы и принадлежности для употребления наркотических веществ.

Вещественные улики отправили на экспертизу.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.