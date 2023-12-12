Live
  • Вт 12.12.2023
    • Харьков
  •   0°С
  • USD 36.87
  • EUR 39.67

В Харькове задержали юного «закладчика»: ему грозит до 10 лет тюрьмы (фото)

Общество 12:23   12.12.2023
Виктория Яковенко
В Харькове задержали юного «закладчика»: ему грозит до 10 лет тюрьмы (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители поймали 19-летнего харьковчанина, распространявшего наркотики в Индустриальном районе.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, парень работает «закладчиком» в одном из интернет-магазинов. Во время обыска у злоумышленника обнаружили 20 свертков с веществом, похожим на наркотическую, изолирующие ленты разного цвета, весы и принадлежности для употребления наркотических веществ.

Вещественные улики отправили на экспертизу.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

01

03
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: Вора и «закладчика» из Харькова отправили за решетку на 6 лет

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Харьковчане — без связи: в работе «Киевстар» — глобальный сбой (обновлено)
Харьковчане — без связи: в работе «Киевстар» — глобальный сбой (обновлено)
12.12.2023, 07:43
Главные новости Харькова 12.12: ДРГ, обстрелы, смертельный пожар, нет связи
Главные новости Харькова 12.12: ДРГ, обстрелы, смертельный пожар, нет связи
12.12.2023, 12:12
«Удачно нашел продавца»: мэр Люботина под Харьковом купил авто за 643 тыс. грн
«Удачно нашел продавца»: мэр Люботина под Харьковом купил авто за 643 тыс. грн
11.12.2023, 21:31
На Харьковщине ухудшается погода: предупреждение ХОВА
На Харьковщине ухудшается погода: предупреждение ХОВА
12.12.2023, 09:50
Синегубов заявил о заходе российской ДРГ на Харьковщину с севера
Синегубов заявил о заходе российской ДРГ на Харьковщину с севера
12.12.2023, 10:05
Почти две тысячи коммунальщиков устраняют последствия снегопада в Харькове
Почти две тысячи коммунальщиков устраняют последствия снегопада в Харькове
12.12.2023, 12:53

Новости по теме:

16:10
ДТП с шестью погибшими на Харьковщине: как произошло столкновение (видео)
14:11
На месте ударов в Харькове нашли обломки ракет с надписью «сделано в РФ»
16:30
В харьковском подразделении полиции Слободского района — новый начальник
16:33
В Харьковской области два рыбака умерли, провалившись под лед (фото)
12:49
Новый главный полицейский Харьковской области: кто такой Андрей Рубель

Вы читали новость: «В Харькове задержали юного «закладчика»: ему грозит до 10 лет тюрьмы (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 12:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители поймали 19-летнего харьковчанина, распространявшего наркотики в Индустриальном районе.".