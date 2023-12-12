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У Харкові затримали юного «закладника»: йому загрожує до 10 років тюрми

Суспільство 12:23   12.12.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові затримали юного «закладника»: йому загрожує до 10 років тюрми Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці піймали 19-річного харків’янина, який розповсюджував наркотики в Індустріальному районі.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, хлопець працює «закладником» в одному з інтернет-магазинів. Під час обшуку у зловмисника виявили 20 згортків з речовиною, схожою на наркотичну, ізолюючі стрічки різного кольору, ваги та приладдя для вживання наркотичних речовин.

Речові докази відправили на експертизу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 12:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці піймали 19-річного харків’янина, який розповсюджував наркотики в Індустріальному районі.".