У Харкові затримали юного «закладника»: йому загрожує до 10 років тюрми

Правоохоронці піймали 19-річного харків’янина, який розповсюджував наркотики в Індустріальному районі.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, хлопець працює «закладником» в одному з інтернет-магазинів. Під час обшуку у зловмисника виявили 20 згортків з речовиною, схожою на наркотичну, ізолюючі стрічки різного кольору, ваги та приладдя для вживання наркотичних речовин.

Речові докази відправили на експертизу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.