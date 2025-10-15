Live
У двох “закладників” із Харкова суд конфіскував майно

Суспільство 21:37   15.10.2025
Оксана Горун
Суд виніс вироки двом мешканцям Харкова, які працювали на інтернет-магазин, що торгував наркотиками через телеграм. Про це 15 жовтня повідомила обласна прокуратура.

“За публічного обвинувачення прокурорів Київської окружної прокуратури м. Харкова двох місцевих мешканців визнано винними у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, а також у збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України). Суд призначив кожному з них 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна”, — поінформувала пресслужба прокуратури.

За даними обвинувачів, засуджені жителі Харкова співпрацювали з інтернет-магазином, котрий торгував наркотиками через телеграм. Їхнім завданням було забрати великий “клад” із канабісом та PVP у районі станції метро “Холодна гора”. Знайдене розсортували на невеличкі дози та поширювали “закладками” по місту. Своїм наймачам наркокур’єри надсилали фотозвіти.

наркотики - закладки

Читайте також: 9 років за ґратами отримав чоловік, який збував метадон та димедрол у Харкові

Раніше під час затримання “закладника” у Лозовій поліціянти повідомили “розцінки” на товар, який він поширював. Ціна однієї закладки складала 550 грн.

Автор: Оксана Горун
15.10.2025, 21:37
