На Салтівці затримали ймовірного продавця наркотиків – що він розповсюджував
В облуправлінні Нацполіції у Харківській області зазначили: 50-річного харків’янина затримали, коли той поширював заборонені речовини.
Під час огляду чоловіки знайшли 27 таблеток, які, стверджують копи, є наркотиками. Метадон чоловік продавав під час особистих зустрічей із покупцями.
“За даним фактом слідчі ХРУП № 2 відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України“, – зазначили копи.
Наразі чоловіка затримали, йому вже повідомили про підозру.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: закладчик, наркотики, поліція;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2025 в 10:15;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В облуправлінні Нацполіції у Харківській області зазначили: 50-річного харків’янина затримали, коли той поширював заборонені речовини.".