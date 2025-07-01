На Салтівці затримали ймовірного продавця наркотиків – що він розповсюджував

В облуправлінні Нацполіції у Харківській області зазначили: 50-річного харків’янина затримали, коли той поширював заборонені речовини.

Під час огляду чоловіки знайшли 27 таблеток, які, стверджують копи, є наркотиками. Метадон чоловік продавав під час особистих зустрічей із покупцями.

“За даним фактом слідчі ХРУП № 2 відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України“, – зазначили копи.

Наразі чоловіка затримали, йому вже повідомили про підозру.