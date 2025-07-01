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Більше сотні набоїв зберігав удома мешканець Базаліївки на Чугуївщині

Події 11:25   01.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Більше сотні набоїв зберігав удома мешканець Базаліївки на Чугуївщині

Патрони до автомата Калашнікова чоловік зберігав удома незаконно, встановили поліцейські.

Як повідомили у ГУ НП України в Харківській області, під час обшуків у будинку 54-річного чоловіка знайшли та вилучили речові докази.

“30 червня на підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбачному ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України”, – повідомили в поліції.

Копи також вкотре закликали мешканців Харкова та області не порушувати закон, а добровільно декларувати зброю та боєприпаси.

“Декларування раніше знайденої або отриманої вогнепальної зброї звільняє громадян від кримінальної відповідальності за її незаконне зберігання та надає право законно володіти нею”, – наголосили копи.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2025 в 11:25;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрони до автомата Калашнікова чоловік зберігав удома незаконно, встановили поліцейські.".