Повреждены дома, ранены две женщины – Синегубов об обстрелах области
Фото: Елена Нагорная
Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, куда бил враг в течение суток, а также – сообщил о последствиях.
«В с. Циркуны пострадали 81-летняя и 60-летняя женщины», – уточнил Синегубов.
В течение суток по Харьковщине «прилетело»:
▪️20 неуправляемых авиационных ракет;
▪️9 КАБ;
▪️6 БпЛА типа «Шахед»;
▪️1 fpv-дрон.
В результате обстрелов в Харьковском и Богодуховском районах повреждены дома, в Купянском – многоэтажка и частные домовладения.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: зведення, обстрелы, прилеты, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2025 в 08:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, куда бил враг в течение суток, а также – сообщил о последствиях.".