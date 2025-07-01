Повреждены дома, ранены две женщины – Синегубов об обстрелах области

Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, куда бил враг в течение суток, а также – сообщил о последствиях.

«В с. Циркуны пострадали 81-летняя и 60-летняя женщины», – уточнил Синегубов.

В течение суток по Харьковщине «прилетело»:

▪️20 неуправляемых авиационных ракет;

▪️9 КАБ;

▪️6 БпЛА типа «Шахед»;

▪️1 fpv-дрон.

В результате обстрелов в Харьковском и Богодуховском районах повреждены дома, в Купянском – многоэтажка и частные домовладения.