Пошкоджені будинки, поранені дві жінки – Синєгубов про обстріли області

Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, куди бив ворог протягом доби, а також повідомив про наслідки.

“У с. Циркуни постраждали 81-річна і 60-річна жінки“, – уточнив Синєгубов.

Протягом доби по Харківщині “прилетіло”:

▪️20 некерованих авіаційних ракет;

▪️9 КАБ;

▪️6 БпЛА типу «Шахед»;

▪️1 fpv-дрон.

Внаслідок обстрілів у Харківському та Богодухівському районах пошкоджені будинки, у Куп’янському – багатоповерхівка та приватні домоволодіння.