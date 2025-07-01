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Пошкоджені будинки, поранені дві жінки – Синєгубов про обстріли області

Події 08:45   01.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Пошкоджені будинки, поранені дві жінки – Синєгубов про обстріли області Фото: Олена Нагорна

Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, куди бив ворог протягом доби, а також повідомив про наслідки.

У с. Циркуни постраждали 81-річна і 60-річна жінки“, – уточнив Синєгубов.

Протягом доби по Харківщині “прилетіло”:

▪️20 некерованих авіаційних ракет;

▪️9 КАБ;

▪️6 БпЛА типу «Шахед»;

▪️1 fpv-дрон.

Внаслідок обстрілів у Харківському та Богодухівському районах пошкоджені будинки, у Куп’янському – багатоповерхівка та приватні домоволодіння.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2025 в 08:45;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, куди бив ворог протягом доби, а також повідомив про наслідки.".