Пошкоджені будинки, поранені дві жінки – Синєгубов про обстріли області
Фото: Олена Нагорна
Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, куди бив ворог протягом доби, а також повідомив про наслідки.
“У с. Циркуни постраждали 81-річна і 60-річна жінки“, – уточнив Синєгубов.
Протягом доби по Харківщині “прилетіло”:
▪️20 некерованих авіаційних ракет;
▪️9 КАБ;
▪️6 БпЛА типу «Шахед»;
▪️1 fpv-дрон.
Внаслідок обстрілів у Харківському та Богодухівському районах пошкоджені будинки, у Куп’янському – багатоповерхівка та приватні домоволодіння.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2025 в 08:45;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, куди бив ворог протягом доби, а також повідомив про наслідки.".