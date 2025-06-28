Сьогодні 28 червня: яке свято та день в історії

28 червня в Україні – День Конституції. У цей день 1997 року відбувся скандальний боксерський поєдинок, під час якого Тайсон відкусив вухо Холіфілду. У 1996-му Верховна Рада ухвалила Конституцію України. У 1992-му тральник “Сигнальник” став першим кораблем на Чорному морі, який підняв український прапор. У 1919-му підписали Версальський мирний договір. У 1914-му в Сараєво вбили спадкоємця австрійського престолу Франца Фердинанда, що стало приводом для початку Першої світової війни. У 1890-му народився один із засновників “Пласту” – Петро Франко. У 1663-му гетьманом Лівобережної України обрали Івана Брюховецького. У 1651-му розпочалася битва під Берестечком.

Свята та пам’ятні дати 28 червня

В Україні 28 червня – День Конституції України.

У світі – Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин та Міжнародний день амброзії (обидва відзначають в останню суботу червня).

Також сьогодні: Міжнародний день соціального бізнесу, Міжнародного дня поінформованості про сколіоз, Всесвітній день смурфіків (відзначають у суботу, що найближча до 25 червня), Міжнародний день пірсингу.

28 червня в історії

28 червня 1651 року почалася битва під Берестечком. Це один із найбільших (і невдалих для козаків) боїв Хмельниччини. Докладніше.

28 червня 1663 року, на другий день “Чорної ради”, у Ніжині гетьманом Лівобережної України обрали “кандидата Москви” Івана Брюховецького. Докладніше.

28 червня 1890 року народився один із засновників “Пласту” та український військовий льотчик Петро Франко. Він був третім сином поета Івана Франка. Докладніше.

28 червня 1914 року сербські терористи з організації “Чорна рука” вбили в Сараєво спадкоємця австрійського престолу Франца Фердинанда та його дружину Софію Хотек, що стало приводом для початку Першої світової війни. Докладніше.

28 червня 1917 року Українська Центральна Рада ухвалила рішення щодо формування першого уряду УНР – Генерального Секретаріату. Докладніше.

28 червня 1919 року підписали Версальський мирний договір між переможцями у Першій світовій війні (США, Великою Британією, Францією, Королівством Італія, Японською імперією, Бельгією та ін.) з одного боку та Німеччиною – з іншого. Докладніше.

28 червня 1992 року тральник “Сигнальник” став першим кораблем на Чорному морі, який підняв український прапор. Докладніше.

28 червня 1996 року Верховна Рада України за результатами найдовшого в історії пленарного засідання спромоглася затвердити Конституцію України. Докладніше.

28 червня 1997 року відбувся, ймовірно, найскандальніший боксерський поєдинок в історії. Ексчемпіон світу з боксу Майк Тайсон посеред бою відкусив шматок вуха своєму противнику – чинному чемпіонові Евандеру Холіфілду. То був матч-реванш. 9 листопада 1996-го Холіфілд переміг Тайсона нокаутом у 11-му раунді. Це було несподіванкою, адже фаворитом бою вважали саме Тайсона. Попри те, що він програв, у матчі-реванші ставки знову більше робили на Тайсона. Увага вболівальників до майбутнього видовища була максимальною: усі 16 тисяч квитків на бій продали першого дня. І глядачі отримали шоу, хоч і не таке, на яке сподівалися. Бій був дуже “брудним”. Уже в другому раунді Холіфілд під час клінчу вдарив Тайсона головою так, що в того виник розтин. Тайсон звернувся до рефері, наголошуючи, що суперник діяв навмисне, але той не звернув уваги. Весь раунд Холіфілд клінчував суперника, на яскравий бокс у стилі агресивного Тайсона це зовсім не скидалося. Під кінець раунду чемпіон знову завдав “неспортивного” удару – по потилиці противнику. І знову рефері проігнорував Тайсона. Тож з перших секунд третього раунду боксер кинувся в запеклу атаку. Ініціатива явно була за ним, він багато разів точно влучив по корпусу та голові Холіфілда. І той знову почав клінчувати супротивника, а потім ще раз ударив його головою. Саме після цього Тайсон “зірвався” та відкусив Холіфілду частину вуха.

Рефері зупинив бій, проте лікар, оглянувши Холіфілда, дійшов висновку, що той може продовжувати. Тайсон спробував пробитися до нього, розкидаючи дорогою охоронців і поліцію. У результаті боксера дискваліфікували. Згодом за відкушене вухо Холіфілда Тайсону скасували боксерську ліцензію та оштрафували його на 3 млн доларів. Ліцензію відновили за рік – у 1998-му. Уже у двохтисячних Холіфілд і Тайсон примирилися та публічно перепросили один одного.

Церковне свято 28 червня

Перенесення мощей мучеників безсрібників та чудотворців Кира та Йоана. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо в річках прибула вода, то буде негода.

Якщо зранку йде дощ, а після нього веселка, то погода покращиться.

Що не можна робити 28 червня

Не можна давати та брати гроші в борг.

Не можна грати весілля.

Не можна сваритися.