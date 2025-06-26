Сьогодні 26 червня: яке свято та день в історії

26 червня в Україні – День кримськотатарського прапора. У цей день 4 року римський імператор Октавіан Август усиновив майбутнього спадкоємця імперії – Тиберія. У 1941-му відбувся прославлений радянською пропагандою подвиг льотчика Миколи Гастелло. У 1945-му країни-засновниці підписали Статут ООН. У 1953-му в СРСР заарештували (за деякими даними – одразу ж і вбили) Лаврентія Берію. У 1977-му дав останній концерт Елвіс Преслі. А у 1996-му президент України Леонід Кучма видав указ про проведення референдуму щодо Конституції.

Свята та пам’ятні дати 26 червня

26 червня в Україні – День кримськотатарського прапора.

У світі – Міжнародний день на підтримку жертв катувань та Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками і їхнім незаконним обігом.

Також сьогодні: День косметолога, Всесвітній день холоду, День народження зубної щітки.

26 червня в історії

26 червня 4 року римський імператор Октавіан Август усиновив майбутнього спадкоємця імперії – Тиберія. Тиберій був сином дружини Августа Лівії Друзілли від першого шлюбу. Справжнім батьком майбутнього імператора був Тиберій Клавдій Нерон – римський політик, який тривалий час перебував в опозиції до Августа. Однак згодом йому довелося примиритися з Октавіаном – ще не імператором, але вже людиною, яка концентрувала у своїх руках все більшу владу. За легендою, яка не знайшла однозначного підтвердження, Октавіан Август закохався в дружину Тиберія Клавдія Нерона з першого погляду. Заради цього шлюбу обидва розлучилися: Август залишив дружину, яка щойно народила йому дочку Юлію Старшу, а Лівія пішла від чоловіка взагалі на шостому місяці вагітності (майбутній імператор Тиберій народився ще в шлюбі, а йдучи від чоловіка, Лівія була вагітна другим сином – Друзом). У Римі ходили чутки, що дитина не від чоловіка, а від Октавіана (історики докази цієї версії не знайшли). Народивши, Лівія вдруге вийшла заміж. У перші роки цього шлюбу її діти не жили з вітчимом – вони залишилися вдома в батька. Однак у 33 році до нашої ери Тиберій Клавдій Нерон помер. І тоді хлопчики переїхали до будинку матері та вітчима.

Октавіан Август змалку готував синів дружини до політичної кар’єри. Завдяки його сприянню, Тиберій у віці 17 років (у 25 році до н.е.) став квестором (держслужбовцем, який стежив за державними фінансами). Це було проти правил, займати таку посаду дозволяли не менш як 30-річним. Також майбутній спадкоємець виступав у судах як адвокат. А у 20 році до н.е. вітчим відправив його на війну на сході – у війська під командуванням Марка Агріппи. Повернувшись, Тиберій одразу отримав преторський ранг, тобто одну з найвищих державних посад.

Спільних дітей в Октавіана Августа та Лівії Друзілли не було. Єдиною кровною дитиною імператора залишалася дочка Юлія Старша. Коли її чоловік, полководець Марк Агріппа, помер, Октавіан наказав Тиберію розлучитися з першою дружиною Віпсанією Агріппіною (дочкою Марка Агріппи, падчеркою Юлії Старшої) й одружитися з Юлією.

“Попри те, що Віпсанія та Тиберій насолоджувалися щасливим шлюбом, Август наказав їм розлучитися після смерті батька Віпсанії, який був одружений з дочкою Августа, Юлією Старшою. Хоча Тиберій хотів залишитися з Віпсанією та зневажливо ставився до Юлії за її нібито невірність, Август заручив його з Юлією, щоб пов’язати владу Тиберія, що зростала, з родиною Юліїв. На момент їхнього розлучення Віпсанія була вагітна другою дитиною, яка не вижила. Тиберій розлучився з Віпсанією проти своєї волі у 11 році до н. е. та ніколи не переставав шкодувати про свій вчинок. Одного разу Тиберій побачив Віпсанію і провів її пильним поглядом, повним сліз. Було вжито запобіжних заходів, щоб уникнути подальших незручних зустрічей з нею”, – пише англомовна Вікіпедія.

Надалі Октавіан Август продовжив просувати Тиберія у політиці. Однак незадовго до остаточного визначення його спадкоємцем між імператором та пасинком виник розкол. Тиберій у 6 році до нашої ери оголосив про свій відхід з політики, залишив Рим і переїхав на Родос. Вважають, що особистого в цьому було набагато більше, ніж політичного: Тиберій не міг пробачити вітчиму своє поламане особисте життя. Дружина Юлія поводилася розпусно, він її ненавидів. З Віпсанією Тиберію бачитися не дозволяли. Ряд істориків вважає, що спадкоємцями Октавіан Август уже бачив не синів дружини – Тиберія та Друза, а своїх рідних онуків – дітей Юлії від першого шлюбу (Гая та Луція). Однак ця версія малоймовірна, адже Гай і Луцій були підлітками, Октавіану ж йшов шостий десяток – дуже поважний вік для тих часів. Навряд чи імператор розраховував достатньо утвердити онуків у політиці, щоб ті змогли зберегти контроль над такою непростою державою. Хай там як, конфлікт в імператорській родині тривав близько восьми років. У 2 році нашої ери онук Августа Луцій помер, а Тиберій повернувся до Рима (ймовірно, завдяки заступництву своєї матері, дружини Октавіана Августа Лівії Друзілли). А 4-го року в бою загинув і другий онук імператора Гай. Тож Тиберій залишився практично єдиним можливим спадкоємцем. У цей час Октавіан Август офіційно всиновив його.

Імператор Октавіан Август помер 19 серпня 14 року, трохи не доживши до 76 років. Тиберію в цей час вже було 55. І він отримав владу в Римі мирно, у спадок, що було значною рідкістю – ніхто не намагався оскаржити його права. Що ж до ненависної дружини – дочки Октавіана Августа Юлії Старшої, то вважають, що Тиберій доклався до її смерті. Юлія померла того ж 14 року, що і її батько — за деякий час після нього за нез’ясованих обставин. Тиберій більше не одружувався.

26 червня 1941 року відбувся уславлений радянською пропагандою подвиг льотчика Миколи Гастелло. Докладніше.

26 червня 1945 року представники 50 держав підписали Статут Організації Об’єднаних Націй. Докладніше.

26 червня 1953 року заарештували (а за деякими даними – відразу й убили) одного з найвпливовіших керівників у СРСР тих часів – Лаврентія Берію. Докладніше.

26 червня 1977 року Елвіс Преслі дав свій останній концерт – в Індіанаполісі. Докладніше.

26 червня 1996 року Президент України Леонід Кучма видав указ “Про проведення всеукраїнського референдуму щодо ухвалення нової Конституції України”. Докладніше.

Церковне свято 26 червня

26 червня вшановують пам’ять преподобного Давида Солунського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 26 червня спекотно, то в найближчі 40 днів буде посуха.

Якщо стоїть гарна погода, то такою вона й залишатиметься ще сім тижнів.

Якщо йде дощ, то літо буде мокрим.

Що не можна робити 26 червня

Не можна вінчатися.

Не можна ображати тварин.

Не можна просити гроші в борг.