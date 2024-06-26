Сьогодні 26 червня: яке свято та день в історії

26 червня відзначають День кримськотатарського прапора. Цього дня рік тому з’явилися перші повідомлення про плацдарм Сил оборони на лівому березі Дніпра на Херсонщині. У 1941-му відбувся прославлений радянською пропагандою подвиг льотчика Миколи Гастелло. У 1945-му країни-засновниці підписали Статут ООН. У 1953-му в СРСР заарештували (за деякими даними – одразу ж і вбили) Лаврентія Берію. У 1977-му дав останній концерт Елвіс Преслі. А у 1996-му президент України Леонід Кучма видав указ про проведення референдуму щодо Конституції.

Свята та пам’ятні дати 26 червня

26 червня в Україні – День кримськотатарського прапора.

У світі – Міжнародний день на підтримку жертв катувань та Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками та їх незаконним обігом.

Також відзначають: Всесвітній день холоду, День народження зубної щітки, День косметолога.

26 червня в історії

26 червня 1941 року відбувся уславлений радянською пропагандою подвиг льотчика Миколи Гастелло. Детальніше.

26 червня 1945 року представники 50 держав підписали Статут Організації Об’єднаних Націй. Детальніше.

26 червня 1953 року заарештували (а за деякими даними – відразу й убили) одного з найвпливовіших керівників у СРСР тих часів – Лаврентія Берію. Детальніше.

26 червня 1977 року Елвіс Преслі дав свій останній концерт – в Індіанаполісі. Детальніше.

26 червня 1996 року Президент України Леонід Кучма видав указ “Про проведення всеукраїнського референдуму щодо ухвалення нової Конституції України”. Детальніше.

26 червня 2023 року з’явилися перші повідомлення про плацдарм, який ЗСУ створили на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Про це, зокрема, написав військовий експерт німецького видання “BILD” Юліан Рьопке. Тоді йшлося про контроль Силами оборони України селища Дачі поблизу зруйнованого Антонівського мосту. “Плацдарм на лівому березі Дніпра, який відучора все збільшується, — важливий сигнал, у тому числі й для місцевих жителів. Цей український наступ показує, що Київ готовий розширити контрнаступ і на Херсонщину. Крім того, цей наступ змушує російських окупантів ще більше розосередити резерви на півдні країни, відволікаючи їх від протистояння українському наступу в Запорізькій та Донецькій областях і тим самим значно скорочуючи їх”, — писав тоді Рьопке. Як відомо, присутність українських воїнів на лівому березі не давала спокою росіянам протягом усього цього року. Настільки, що плацдарм у Кринках навіть особисто “ліквідовував” Путін у розмові зі своїм тоді ще міністром оборони Шойгу. Проте “ліквідація” вдалася тільки на словах.

Церковне свято 26 червня

26 червня вшановують пам’ять преподобного Давида Солунського. Він трудився в монастирі святих мучеників Феодора та Меркурія. Згодом, оселившись біля міста Солуні (Фессалоніки), він влаштував собі курінь під мигдальним деревом і прожив у ньому 70 років. Давид постійно дотримувався суворого посту, терпів спеку й холоднечу та молився. Він мав дар чудо творення, зцілив багатьох від хвороб. Помер мирно близько 540 року.

Народні прикмети

Якщо 26 червня спекотно, то в найближчі 40 днів буде посуха.

Якщо стоїть гарна погода, то такою вона й залишатиметься ще сім тижнів.

Якщо йде дощ, то літо буде мокрим.

Що не можна робити 26 червня

Не можна вінчатися.

Не можна ображати тварин.

Не можна просити гроші в борг.