Сегодня 26 июня: какой праздник и день в истории

26 июня отмечают День крымскотатарского флага. В этот день год назад появились первые сообщения о плацдарме Сил обороны на левом берегу Днепра на Херсонщине. В 1941-м состоялся прославленный советской пропагандой подвиг летчика Николая Гастелло. В этот день 1945-м страны-основательницы подписали Устав ООН. В 1953-м в СССР арестовали (по некоторым данным – сразу же и убили) Лаврентия Берию. В 1977-м дал последний концерт Элвис Пресли. А в 1996-м президент Украины Леонид Кучма издал указ о проведении референдума по Конституции.

Праздники и памятные даты 26 июня

26 июня в Украине – День крымскотатарского флага.

В мире – Международный день в поддержку жертв пыток и Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом.

Также отмечают: Всемирный день холода, День рождения зубной щетки, День косметолога.

26 июня в истории

26 июня 1941 года состоялся прославленный советской пропагандой подвиг летчика Николая Гастелло. Подробнее.

26 июня 1945 года представители 50 государств подписали Устав Организации Объединенных Наций. Подробнее.

26 июня 1953 года арестовали (а по некоторым данным – сразу и убили) одного из самых влиятельных руководителей в СССР тех времен – Лаврентия Берию. Подробнее.

26 июня 1977 года Элвис Пресли дал свой последний концерт – в Индианаполисе. Подробнее.

26 июня 1996 года Президент Украины Леонид Кучма издал указ «О проведении всеукраинского референдума по принятию новой Конституции Украины». Подробнее.

26 июня 2023 года появились первые сообщения о плацдарме, который ВСУ создали на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом, в частности, написал военный эксперт немецкого издания «BILD» Юлиан Репке. Тогда речь шла о контроле Силами обороны Украины поселка Дачи вблизи разрушенного Антоновского моста. «Плацдарм на левом берегу Днепра, который со вчерашнего дня все увеличивается, — важный сигнал, в том числе и для местных жителей. Это украинское наступление показывает, что Киев готов расширить контрнаступление и на Херсонщину. Кроме того, это наступление заставляет российских оккупантов еще больше рассредоточить резервы на юге страны, отвлекая их от противостояния украинскому наступлению в Запорожской и Донецкой областях и тем самым значительно сокращая их», — писал тогда Репке. Как известно, присутствие украинских воинов на левом берегу не давало покоя россиянам в течение всего этого года. Настолько, что плацдарм в Крынках даже лично «ликвидировал» Путин в разговоре со своим тогда еще министром обороны Шойгу. Однако «ликвидация» им удалась только на словах.

Церковный праздник 26 июня

26 июня чтят память преподобного Давида Солунского. Он трудился в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия. Впоследствии, поселившись около города Солуни (Фессалоники), он устроил себе шалаш под миндальным деревом и прожил в нем 70 лет. Давид постоянно соблюдал строгий пост, терпел жару и холод и молился. У него был дар чудотворства, он исцелил многих от болезней. Умер мирно около 540 года.

Народные приметы

Если 26 июня жарко, то в ближайшие 40 дней будет засуха.

Если погода хорошая, то такой она и будет оставаться еще семь недель.

Если идет дождь, то лето будет мокрым.

Что нельзя делать 26 июня

Нельзя венчаться.

Нельзя обижать животных.

Нельзя просить деньги взаймы.