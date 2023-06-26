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ВСУ форсировали Днепр и создали плацдарм на левом берегу — BILD

Происшествия 16:03   26.06.2023
Оксана Якушко
ВСУ форсировали Днепр и создали плацдарм на левом берегу — BILD

Переход под контроль ВСУ посёлка Дачи на левом берегу Днепра прокомментировал военный эксперт BILD Юлиан Рёпке.

Поселок находится близ Антоновского моста напротив Херсона. Как отмечает Рёпке, ВСУ остаются изолированы там на острове: от остального левобережья их отделяет река Конка. «Россияне наверняка заминировали мост через неё и могут взорвать его в любой момент», — пишет автор.

«Тем не менее плацдарм на левом берегу Днепра, который со вчерашнего дня всё увеличивается, — важный сигнал, в том числе и для местных жителей. Это украинское наступление показывает, что Киев готов расширить контрнаступление и на Херсонскую область. Кроме того, это наступление вынуждает российских оккупантов ещё больше рассредоточить резервы на юге страны, отвлекая их от противостояния украинскому наступлению в Запорожской и Донецкой областях и тем самым значительно их сокращая», — добавил Рёпке.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 16:03;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Переход под контроль ВСУ посёлка Дачи на левом берегу Днепра прокомментировал военный эксперт BILD Юлиан Рёпке.".