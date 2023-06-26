«Двигаемся дальше»: Силы обороны освободили еще одно село в Донецкой области

Украинские защитники вернули под свой контроль село Ровнополь в Донецкой области.

«Силы обороны вернули Ровнополь под наш контроль. Двигаемся дальше», — сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец утром сообщил, что вблизи этого села оккупанты пытались контратаковать, однако успехов не имели.

«Наиболее негативно для противника ситуация продолжает развиваться на Бердянском направлении. Многострадальный 394-й мсп противника таки смог организовать контратаку с запада на восток от села Ровнополь в сторону дороги Ровнополь — Старомайорское. Однако, как мы и предполагали, ни «славы», ни «чести» в этом для себя не нашел. Немного продвинувшись к вышеуказанной дороге, передовые подразделения снова попали под массированное огневое воздействие ВСУ и были вынуждены отойти от нее в юго-западном направлении», — написал Машовец.

Он также отметил, что остановить продвижение ВСУ на этом направлении у противника не получается.

«Украинские войска хоть и довольно медленно, но уверенно и постепенно, продолжают создавать оппонентам на этом направлении весомые «траблы», — добавил Машовец.