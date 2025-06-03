Двое погибших, еще трое раненых: из РСЗО обстреляли село на Харьковщине (фото)

Россияне обстреляли село Чистоводовка Изюмского района, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 14:06. В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что в результате обстрела села Чистоводовка произошли пожары на территории частных домовладений. Горели три хозяйственные постройки на площади 50 м кв.

«К ликвидации последствий вражеского обстрела привлечены три отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС», — уточнили в ГСЧС.

13:18. «Сейчас известно, что в результате удара погибли два человека. Еще три – получили ранения разной степени тяжести. Предварительно, враг ударил с РСЗО», — уточнил Синегубов.

По его словам, данные обновляются, люди продолжают обращаться за медицинской помощью.