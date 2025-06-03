Двое погибших, еще трое раненых: из РСЗО обстреляли село на Харьковщине (фото)
Фото: Олег Синегубов
Россияне обстреляли село Чистоводовка Изюмского района, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Дополнено в 14:06. В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что в результате обстрела села Чистоводовка произошли пожары на территории частных домовладений. Горели три хозяйственные постройки на площади 50 м кв.
«К ликвидации последствий вражеского обстрела привлечены три отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС», — уточнили в ГСЧС.
13:18. «Сейчас известно, что в результате удара погибли два человека. Еще три – получили ранения разной степени тяжести. Предварительно, враг ударил с РСЗО», — уточнил Синегубов.
По его словам, данные обновляются, люди продолжают обращаться за медицинской помощью.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблі, обстрел, Олег Синегубов, погибшие, рсзо, село, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 14:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне обстреляли село Чистоводовка Изюмского района, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".