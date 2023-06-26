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«Рухаємося далі»: Сили оборони звільнили ще один населений пункт на Донеччині

Події 13:44   26.06.2023
Вікторія Яковенко
«Рухаємося далі»: Сили оборони звільнили ще один населений пункт на Донеччині Фото: ДПСУ

Українські захисники повернули під свій контроль село Рівнопіль в Донецькій області.

«Сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль. Рухаємось далі», – повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець зранку повідомляв, що поблизу цього села окупанти намагалися контратакувати, однак успіхів не мали.

«Найнегативніша для противника ситуація продовжує розвиватися на Бердянському напрямку. Багатостраждальний 394-й мсп противника таки зміг організувати контратаку із заходу на схід від села Рівнопіль у бік дороги Рівнопіль – Старомайорське. Однак, як ми й припускали, ні “слави”, ні “честі” в цьому для себе не знайшов. Трохи просунувшись до вищезгаданої дороги, передові підрозділи знову потрапили під масований вогневий вплив ЗСУ і були змушені відійти від неї на південний захід напрямі», – написав Машовець.

Він також зазначив, що зупинити просування ЗСУ на цьому напрямку у противника не виходить.

«Українські війська хоч і досить повільно, але впевнено та поступово, продовжують створювати опонентам на цьому напрямку вагомі «трабли», – додав Машовець.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2023 в 13:44;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники повернули під свій контроль село Рівнопіль в Донецькій області.".