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Загиблих за минулий тиждень у ворога у 8 разів більше, ніж у нас – Маляр

Події 08:22   26.06.2023
Оксана Горун
Загиблих за минулий тиждень у ворога у 8 разів більше, ніж у нас – Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про результати контрнаступу ЗСУ за тиждень. 

“Загиблих за минулий тиждень у ворога у 8 разів більше, ніж у нас”, – наголосила Маляр у телеграмі.

Заступниця міністра оборони поінформувала, що авіація, ракетні війська та артилерія за минулий тиждень:

✔️завдали понад 110 ударів по районах зосередження особового складу противника;
✔️ знищили 17 зенітно-ракетних комплексів ворога;
✔️ завдали ураження по 11 пунктах управління;
✔️ вразили 7 складів боєприпасів ворога.

Також знищено сотні одиниць ворожої техніки. У тому числі два вертольоти Ка-52 та 1 Мі-24, танки та артилерійські системи.

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За інформацією Маляр, ЗСУ під час наступальних операцій на сході просунулися на кількох напрямках на 1-2 км. На півдні за рахунок покращення тактичного становища та вирівнювання лінії фронту звільнили ще 17 квадратних кілометрів території.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2023 в 08:22;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про результати контрнаступу ЗСУ за тиждень".