Загиблих за минулий тиждень у ворога у 8 разів більше, ніж у нас – Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про результати контрнаступу ЗСУ за тиждень.

“Загиблих за минулий тиждень у ворога у 8 разів більше, ніж у нас”, – наголосила Маляр у телеграмі.

Заступниця міністра оборони поінформувала, що авіація, ракетні війська та артилерія за минулий тиждень:

✔️завдали понад 110 ударів по районах зосередження особового складу противника;

✔️ знищили 17 зенітно-ракетних комплексів ворога;

✔️ завдали ураження по 11 пунктах управління;

✔️ вразили 7 складів боєприпасів ворога.

Також знищено сотні одиниць ворожої техніки. У тому числі два вертольоти Ка-52 та 1 Мі-24, танки та артилерійські системи.

За інформацією Маляр, ЗСУ під час наступальних операцій на сході просунулися на кількох напрямках на 1-2 км. На півдні за рахунок покращення тактичного становища та вирівнювання лінії фронту звільнили ще 17 квадратних кілометрів території.