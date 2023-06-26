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Три авіаудари та обстріли – Генштаб повідомив про події на Харківщині

Події 07:33   26.06.2023
Оксана Горун
Три авіаудари та обстріли – Генштаб повідомив про події на Харківщині

Генштаб ЗСУ поінформував, що на Слобожанському та Куп’янському напрямках ворог продовжив обстрілювати населені пункти з артилерії та мінометів, а також здійснив авіаудари.

“Противник завдав авіаційного удару біля Зеленого Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка, Миколаївка, Нестерне, Бударки, Кругле, Землянки, Вільхуватка, Чугунівка, Григорівка, Одрадне  на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки на Харківщині. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове  Харківської області”, – перерахували у зведенні Генштабу.

Вночі армія РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформацію щодо його наслідків ще уточнюють. Загалом за добу ворог бив по Україні ракетами С-300 (шість – по Запорізькій області), завдав 33 авіаційних ударів і здійснив понад 45 обстрілів із РСЗВ.

Основні зусилля армії РФ зосереджені на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках – протягом доби там сталося 36 бойових зіткнень.

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“Авіація сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було знищено шість розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби вразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу, чотири склади боєприпасів, станцію РЕБ, 10 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще три важливі цілі противника”, – навели дані в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2023 в 07:33;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ поінформував, що на Слобожанському та Куп’янському напрямках ворог продовжив обстрілювати населені пункти з артилерії та мінометів, а також здійснив авіаудари".