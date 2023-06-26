Три авиаудара и обстрелы — Генштаб сообщил о событиях на Харьковщине

Генштаб ВСУ проинформировал, что на Слобожанском и Купянском направлениях враг продолжил обстреливать населенные пункты из артиллерии и минометов, а также осуществил авиаудары.

«Противник нанес авиационный удар возле Зеленого Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Красное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бочковое, Охримовка, Николаевка, Нестерное, Бударки, Круглое, Землянки, Ольховатка, Чугуновка, Григоровка, Отрадное. На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области», — перечислили в сводке Генштаба.

Ночью армия РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информацию о его последствиях еще уточняют. В целом за сутки враг бил по Украине ракетами С-300 (шесть — по Запорожской области), нанес 33 авиационных удара и совершил более 45 обстрелов из РСЗО.

Основные усилия армии РФ сосредоточены на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях — в течение суток там произошло 36 боевых столкновений.

«Авиация сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками было уничтожено шесть разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, три района сосредоточения личного состава и военной техники, четыре склада боеприпасов, станцию РЭС, 10 артиллерийских подразделений на огневых позициях и еще три важные цели противника», — привели данные в ГШ.