Маляр про “відставку” Залужного: різні бувають мотиви

Кадрові призначення вищого військового керівництва здійснюються не в телеграмі. Якщо немає підписаного та оприлюдненого указу, значить немає призначення. Навіщо запускається інформація, коли немає указу? Різні бувають мотиви: політична боротьба; хаос… просто хаос; умисне створення хаосу; спроба вплинути на ті чи інші процеси; провокація та ще дуже багато причин і мотивів.