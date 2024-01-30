Live
  • Вт 30.01.2024
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 37.89
  • EUR 41

Маляр про “відставку” Залужного: різні бувають мотиви

Політика 11:55   30.01.2024
Ганна Маляр
ексзаступниця міністра оборони України
Маляр про “відставку” Залужного: різні бувають мотиви

Кадрові призначення вищого військового керівництва здійснюються не в телеграмі. Якщо немає підписаного та оприлюдненого указу, значить немає призначення. Навіщо запускається інформація, коли немає указу? Різні бувають мотиви: політична боротьба; хаос… просто хаос; умисне створення хаосу; спроба вплинути на ті чи інші процеси; провокація та ще дуже багато причин і мотивів.

Автор: Ганна Маляр, ексзаступниця міністра оборони України
Популярно
Харків — у п’ятірці найбільш кримінальних міст Східної Європи
Харків — у п’ятірці найбільш кримінальних міст Східної Європи
30.01.2024, 11:50
Головні новини Харкова: збиті “шахеди”, бої за Табаївку, вибух
Головні новини Харкова: збиті “шахеди”, бої за Табаївку, вибух
30.01.2024, 12:30
Дитину побили в харківському обласному центрі соцпідтримки дітей – омбудсмен
Дитину побили в харківському обласному центрі соцпідтримки дітей – омбудсмен
30.01.2024, 11:04
Води не буде в місті на Харківщині: жителів просять зробити запас
Води не буде в місті на Харківщині: жителів просять зробити запас
29.01.2024, 17:13
Вимагав $700 за переведення на посаду: на Харківщині затримали прикордонника
Вимагав $700 за переведення на посаду: на Харківщині затримали прикордонника
30.01.2024, 11:19
Фільм про харків’ян отримав гран-прі американського фестивалю “Sundance”
Фільм про харків’ян отримав гран-прі американського фестивалю “Sundance”
30.01.2024, 08:56

Новини за темою:

11:46
Чутки про відставку Залужного використали росіяни – ISW
11:36
Відставка Залужного – це лише питання часу та обставин – політолог
19:58
Чутки про відставку Залужного: що відомо, «це не правда» – Міноборони
09:55
Залужний повідомив, чим били по Харкову, та про роботу ППО
08:13
Збиті літаки РФ: ISW про те, чого досягла Україна, та навіщо росіяни брешуть

Ви читали новину: «Маляр про “відставку” Залужного: різні бувають мотиви»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 11:55;

  • Кореспондент Ганна Маляр, ексзаступниця міністра оборони України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кадрові призначення вищого військового керівництва здійснюються не в телеграмі. Якщо немає підписаного та оприлюдненого указу, значить немає призначення. Навіщо запускається…".