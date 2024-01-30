Маляр про “відставку” Залужного: різні бувають мотиви
Кадрові призначення вищого військового керівництва здійснюються не в телеграмі. Якщо немає підписаного та оприлюдненого указу, значить немає призначення. Навіщо запускається інформація, коли немає указу? Різні бувають мотиви: політична боротьба; хаос… просто хаос; умисне створення хаосу; спроба вплинути на ті чи інші процеси; провокація та ще дуже багато причин і мотивів.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: Залужный, маляр, отставка;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 11:55;
Кореспондент Ганна Маляр, ексзаступниця міністра оборони України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кадрові призначення вищого військового керівництва здійснюються не в телеграмі. Якщо немає підписаного та оприлюдненого указу, значить немає призначення. Навіщо запускається…".