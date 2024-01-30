Маляр об «отставке» Залужного: разные бывают мотивы

Кадровые назначения высшего военного руководства производятся не в telegram. Если нет подписанного и обнародованного указа, значит, нет назначения. Зачем запускается информация, когда указа нет? Разные бывают мотивы: политическая борьба; хаос… просто хаос; умышленное создание хаоса; попытка повлиять на те или иные процессы; провокация и очень много причин и мотивов.