Маляр об «отставке» Залужного: разные бывают мотивы
Кадровые назначения высшего военного руководства производятся не в telegram. Если нет подписанного и обнародованного указа, значит, нет назначения. Зачем запускается информация, когда указа нет? Разные бывают мотивы: политическая борьба; хаос… просто хаос; умышленное создание хаоса; попытка повлиять на те или иные процессы; провокация и очень много причин и мотивов.
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: Залужный, маляр, отставка;
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- • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 11:55;
Корреспондент Анна Маляр, экс-заместитель министра обороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кадровые назначения высшего военного руководства производятся не в telegram. Если нет подписанного и обнародованного указа, значит, нет назначения. Зачем запускается…".