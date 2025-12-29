Залужний повідомив Зеленському, що хоче у відставку з посади посла – ЗМІ
Валерій Залужний готується покинути пост посла України у Великій Британії. Про це повідомило Radio NV з посиланням на чотири джерела у політичних та дипломатичних колах.
Співрозмовники видання, які близькі до Офісу президента, розповіли, що під час свого візиту до Києва кілька тижнів тому ексголовком ЗСУ Валерій Залужний озвучив своє бажання щодо відставки президенту України Володимиру Зеленському.
“Вони з президентом обговорювали різні посади для Залужного, від прем’єра — до голови Офісу президента, але він на той момент зацікавленості не виявив”, – цитує видання слова одного зі своїх джерел.
Інші співрозмовники NV повідомили, що “певний час Залужний навіть задумувався про посаду посла у США або головкома ЗСУ, але наразі рішень щодо цього немає”. На думку одного з джерел, Валерій Залужний хоче повернутися до Києва. Прогнозують, що про це він може оголосити 4-5 січня.
Читайте також: Залужний відповів, чи балотуватиметься у президенти України – відео
Офіційно у пресслужбі посла України у Великій Британії на запит ЗМІ поки не відповіли.
Нагадаємо, 8 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський звільнив з посади Головкому ЗСУ Валерія Залужного. Обидва опублікували з цього приводу тексти у соцмережах. Зеленський написав, що запропонував Залужному й надалі залишатися у команді. Так і сталося – вже 9 травня колишній Головком став послом України у Великій Британії.
