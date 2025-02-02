Залужний пропонував наступ на Бєлгород у 2022 році, щоб захистити Харків – BBC

У 2022 році головком ЗСУ Валерій Залужний на засіданні РНБО пропонував оточити Бєлгород, щоб унеможливити ракетні удари РФ по Харкову, але його не підтримали.

Про це в інтерв’ю BBB заявив радник і консультант Залужного генерал-майор Віктор Назаров.

Обговорюючи операцію в Курській області, Назаров зазначив, що «ця операція не унікальна».

«Як виникла ідея цього наступу? Ще коли був Залужний, в грудні 2022-го року, на одній із нарад, де був я, в апараті РНБО, Валерій Федорович озвучив оці операції, які фактично зараз ми спостерігаємо. Оскільки це вже відбувається, я думаю, що це не таємниця, ми можемо про це сказати», – розповів Назаров.

Залужний пропонував стабілізувати лінію фронту на Донбасі, не проводячи там активних наступальних дій. Також Залужний пропонував продовжити проводити дронову операцію по ізоляції Криму і позбавленню росіян можливості базувати там флот і авіацію. Третє – дронова наступальна операція для ослаблення економічного і енергетичного потенціалу РФ на її території. І п’яте – перенесення воєнних дій на територію противника.

«Тоді в тому варіанті, який ми озвучували, там йшла мова про Бєлгородську область. Саме пропонувались такі напрямки дій для того, щоб створити дуже серйозну загрозу противнику. Оточення або блокування. Для чого? Для того, щоб позбавити противника можливості завдання вогневих ударів і ракетних ударів по Харкову і створити загрозу північно-східному флангу постачання матеріальних ресурсів для того угруповання, яке діє на Донбасі. Мова йшла про те, щоб провести наступ на території Російської Федерації. В загальному напрямку десь на стику Курської і Бєлгородської областей, в загальному напрямку на Бєлгород», – пояснив Назаров.

Для реалізації плану потрібне було політичне рішення. Але влада країни не підтримала тоді главкома.