Залужный предлагал наступать на Белгород, чтобы защитить Харьков – BBC

В 2022 году главком ВСУ Валерий Залужный на заседании СНБО предлагал окружить Белгород, чтобы сделать невозможным ракетные удары РФ по Харькову, но его не поддержали.

Об этом в интервью BBC заявил советник и консультант Залужного генерал-майор Виктор Назаров.

Обсуждая операцию в Курской области, Назаров отметил, что «эта операция не уникальна».

«Как возникла идея этого наступления? Еще когда был Залужный, в декабре 2022 года, на одном из совещаний, где присутствовал я, в аппарате СНБО, Валерий Федорович озвучил эти операции, которые фактически сейчас мы наблюдаем. Поскольку это уже происходит, я думаю, что это не секрет, мы можем об этом сказать», — рассказал Назаров.

Залужный предлагал стабилизировать линию фронта в Донбассе, не проводя там активных наступлений. Также Залужный предлагал продолжить проводить дроновую операцию по изоляции Крыма и лишение россиян возможности базировать там флот и авиацию. Третье – дроновая наступательная операция по ослаблению экономического и энергетического потенциала РФ на ее территории. И пятое – перенесение военных действий на территорию противника.

«Тогда в том варианте, который мы озвучивали, там шла речь о Белгородской области. Именно предлагались такие направления действий, чтобы создать очень серьезную угрозу противнику. Окружение или блокировка. Зачем? Для того чтобы лишить противника возможности нанесения огневых ударов и ракетных ударов по Харькову и создать угрозу северо-восточному флангу поставки материальных ресурсов для той группировки, которая действует на Донбассе. Речь шла о том, чтобы произвести наступление на территории Российской Федерации. В направлении где-то на стыке Курской и Белгородской областей, в общем направлении на Белгород», – пояснил Назаров.

Для реализации плана требовалось политическое решение. Но власти страны не поддержали тогда главкома.