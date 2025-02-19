Залужний відповів, чи балотуватиметься у президенти України – відео

Ексголовнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний відповів, чи планує він брати участь у виборах в Україні.

Під час заходу «Україна змінює світ. Діалоги про можливості» він заявив, що скаже про своє рішення, коли прийдуть такі умови, передає «NV».

«Це питання недоречне. Прийдуть ці умови, тоді я, як людина яка знаходиться на державній службі, тоді буду відповідати на такі питання. Поки що у нас задача одна – вистояти та зберегти нашу державу. А вже після цього будемо думати про інше», – сказав Залужний.

Відео: «NV»