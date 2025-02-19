Live
  • Ср 19.02.2025
  • Харьков  -4°С
  • USD 41.57
  • EUR 43.47

Залужный ответил, будет ли баллотироваться в президенты Украины – видео

Политика 12:07   19.02.2025
Виктория Яковенко
Залужный ответил, будет ли баллотироваться в президенты Украины – видео Фото: facebook Головнокомандувач ЗС України

Экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный ответил, планирует ли он принимать участие в выборах в Украине.

Во время мероприятия «Украина изменяет мир. Диалоги о возможностях» он заявил, что скажет о своем решении, когда придут такие условия, передает «NV».

«Этот вопрос неуместен. Придут эти условия, тогда я как человек находящийся на государственной службе — буду отвечать на такие вопросы. Пока у нас задача одна – выстоять и сохранить наше государство. А уже после этого будем думать о другом», – сказал Залужный.

Видео: «NV»

Читайте также: Трамп и фейки про Украину: как отличается реальность от заявлений лидера США

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Будто два разных Харькова отвечают — политолог о рейтинге доверия к Зеленскому
Будто два разных Харькова отвечают — политолог о рейтинге доверия к Зеленскому
19.02.2025, 14:59
Новости Харькова — главное за 19 февраля: «прилет», обращение Терехова
Новости Харькова — главное за 19 февраля: «прилет», обращение Терехова
19.02.2025, 15:21
На фоне переговоров США и РФ Терехов обратился к харьковчанам: подробности
На фоне переговоров США и РФ Терехов обратился к харьковчанам: подробности
19.02.2025, 14:45
РФ била по Харькову и области: подробности ночных обстрелов сообщил Синегубов
РФ била по Харькову и области: подробности ночных обстрелов сообщил Синегубов
19.02.2025, 08:43
Два дня в Харькове и области будет опасно: о чем предупреждают жителей
Два дня в Харькове и области будет опасно: о чем предупреждают жителей
19.02.2025, 14:21
Местами до 22 мороза: прогноз погоды в Харькове и области на 19 февраля
Местами до 22 мороза: прогноз погоды в Харькове и области на 19 февраля
18.02.2025, 18:26

Новости по теме:

15:50
Залужный предлагал наступать на Белгород, чтобы защитить Харьков – BBC
16:02
Залужный настаивал перед вторжением объявить всеобщую мобилизацию — NV
20:46
«Продолжаю служить Украине». Залужный начал работу послом в Великобритании
17:10
Залужный отбыл в Великобританию на дипломатическую работу — Суспільне
14:25
Зеленский назначил Залужного послом в королевство Великобритании

Вы читали новость: «Залужный ответил, будет ли баллотироваться в президенты Украины – видео»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2025 в 12:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный ответил, планирует ли он принимать участие в выборах в Украине.".