Залужный ответил, будет ли баллотироваться в президенты Украины – видео

Экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный ответил, планирует ли он принимать участие в выборах в Украине.

Во время мероприятия «Украина изменяет мир. Диалоги о возможностях» он заявил, что скажет о своем решении, когда придут такие условия, передает «NV».

«Этот вопрос неуместен. Придут эти условия, тогда я как человек находящийся на государственной службе — буду отвечать на такие вопросы. Пока у нас задача одна – выстоять и сохранить наше государство. А уже после этого будем думать о другом», – сказал Залужный.

Видео: «NV»