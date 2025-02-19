Залужный ответил, будет ли баллотироваться в президенты Украины – видео
Фото: facebook Головнокомандувач ЗС України
Экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный ответил, планирует ли он принимать участие в выборах в Украине.
Во время мероприятия «Украина изменяет мир. Диалоги о возможностях» он заявил, что скажет о своем решении, когда придут такие условия, передает «NV».
«Этот вопрос неуместен. Придут эти условия, тогда я как человек находящийся на государственной службе — буду отвечать на такие вопросы. Пока у нас задача одна – выстоять и сохранить наше государство. А уже после этого будем думать о другом», – сказал Залужный.
Видео: «NV»
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- Категории: Политика, Украина; Теги: Валерий Залужный, выборы, выборы президента, Украина;
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2025 в 12:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный ответил, планирует ли он принимать участие в выборах в Украине.".