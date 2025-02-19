Трамп і фейки про Україну: як відрізняється реальність від заяв лідера США

Після зустрічі російської та американської делегацій у Саудівській Аравії президент США Дональд Трамп вийшов до преси у своїй резиденції в Мар-а-Лаго та повторив цілий набір тверджень російської пропаганди.

Наводимо найбільш скандальні твердження Трампа та перевіряємо їх на відповідність реальності.

1️⃣ Реальність Трампа. Президент США заявив, що це Україна розпочала війну.

“У них було три роки, щоб сісти за стіл переговорів, – так Трамп відреагував на зауваження з приводу того, що представників України не було на зустрічі в Саудівській Аравії. – Не треба було це починати, вже давно час для угоди”.

Реальність. 2 березня 2022 року Генеральна асамблея ООН 141 голосом “за” прийняла резолюцію “Агресія проти України”, яка вимагала від РФ негайно вивести всі війська з України.

⚡️ADOPTED: UN General Assembly resolution on Agression against #Ukraine #UNGA overwhelmingly decided that the Russian govt must immediately stop the aggression, withdraw its troops & abide by the rules of the #UNCharter . ✅ 141 Yes

❌ 5 No pic.twitter.com/sZCSHm800z — 🇪🇺EU at UN-NY (@EUatUN) March 2, 2022

2️⃣ Реальність Трампа. Президент США заявив, що росіяни могли б зруйнувати всі міста в Україні, але “не хочуть”. “Якби вони хотіли, вони б це зробили”, – сказав президент США. Він стверджує: “Росія здатна дуже швидко знищити українські міста на 100%, включно з Києвом, але зараз атакує лише на 20%”.

Реальність. Згідно з останніми даними, наведеними президентом України Володимиром Зеленським 25 серпня 2024 року, за два з половиною роки повномасштабної війни РФ випустила в Україні близько 10 тисяч ракет різних типів. При цьому, за інформацією представника ГУР Андрія Юсова, у грудні 2024 року російський арсенал ракет великої дальності налічував до 1400 одиниць різних типів, значна частина яких є запасом. РФ здатна виробляти від 120 до 150 ракет “Іскандер”, “Калібр” та Х-101 на місяць. Таким чином, РФ уже вдарила по Україні в сім разів більшою кількістю ракет, ніж залишаються в її запасах, що явно не відповідає думці, що вона “атакує лише на 20%”.

3️⃣ Реальність Трампа. На думку президента США, РФ, “хоче зупинити цю дикість, яка там відбувається”. Трамп повторив вже неодноразово озвучену думку про безглуздість загибелі людей на війні: “Її (РФ – Ред.) військовослужбовці гинуть тисячами щотижня. Це не американські солдати, це здебільшого російські та українські військові, хоча й корейські теж. Їх привезли, щоб воювати та значна частина з них загинула. Це безглуздя”

Реальність. Російські офіційні особи протягом усієї війни заперечують факт великих втрат своєї армії. Що стосується завершення війни, то мова ніколи не йшла про “припинення дикості” – лише про “досягнення цілей СВО” та “дотримання інтересів” РФ. Тобто – про капітуляцію України.

4️⃣ Реальність Трампа. Президент США підтримав вимоги Путіна щодо проведення виборів президента в Україні. Трамп заявив, що проведення виборів вимагає не РФ, а “об’єктивна ситуація”. Він також озвучив таку собі соціологію: “У цій ситуації, коли в Україні весь час триває воєнний стан й лідер цієї країни за рейтингом схвалення вже впав до 4%… Я думаю, що якщо сідати за стіл, то тут вже й український народ вже вирішить, що давно не було виборів. Це не Росія каже Україні”.

Реальність. Відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану” (ч. 1 ст. 19) в умовах обмежень, пов’язаних із війною, забороняється проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради та органів місцевого самоврядування. Усі заяви про нібито “нелегітимність” президента спростовуються ст. 108 Конституції України, яка прямо зазначає: “Президент України виконує свої повноваження щодо вступу на посаду новообраного Президента України”. Щодо “соціології”, озвученої Трампом, то хоча б віддалено схожих даних не публікувала жодна із соціологічних служб України. Наприклад, за інформацією КМІС, опублікованою 19 лютого 2025, Зеленському довіряють 57% жителів країни, не довіряють – 37%.

5️⃣ Реальність Трампа. “Президент Зеленський минулого тижня заявив, що не отримав і половини коштів, які США передали Україні. Ми надали Києву, здається, $350 мільярдів. Ну, можливо, трохи менше, але це значна сума. Але де всі ці гроші? Куди вони йдуть?” – обурювався президент США на пресконференції.

Реальність. За даними Ukraine Support Tracker Кільського інституту, опублікованими 14 лютого 2025 року, з початку повномасштабної війни США надали Україні 64 млрд євро (майже 67 млрд доларів США) військової допомоги, а також 50 млрд євро (понад 52 млрд доларів США) фінансових та гуманітарних асигнувань. Ця сума менша за озвучену Трампом майже втричі. Також варто зважити на те, що військова допомога США доставляється в Україну далеко не миттєво. Зазначимо, що, згідно з тим само дослідженням, допомога ЄС більша за допомогу США і становить: 70 млрд євро фінансової та гуманітарної допомоги, а також 62 млрд євро військової допомоги.