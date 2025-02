Трамп і фейки про Україну: як відрізняється реальність від заяв лідера США

Після зустрічі російської та американської делегацій у Саудівській Аравії президент США Дональд Трамп вийшов до преси у своїй резиденції в Мар-а-Лаго та повторив цілий набір тверджень російської пропаганди.

Наводимо найбільш скандальні твердження Трампа та перевіряємо їх на відповідність реальності.

1️⃣ Реальність Трампа. Президент США заявив, що це Україна розпочала війну.

“У них було три роки, щоб сісти за стіл переговорів, – так Трамп відреагував на зауваження з приводу того, що представників України не було на зустрічі в Саудівській Аравії. – Не треба було це починати, вже давно час для угоди”.

Реальність. 2 березня 2022 року Генеральна асамблея ООН 141 голосом “за” прийняла резолюцію “Агресія проти України”, яка вимагала від РФ негайно вивести всі війська з України.

⚡️ADOPTED: UN General Assembly resolution on Agression against #Ukraine #UNGA overwhelmingly decided that the Russian govt must immediately stop the aggression, withdraw its troops & abide by the rules of the #UNCharter .

✅ 141 Yes

❌ 5 No pic.twitter.com/sZCSHm800z

— 🇪🇺EU at UN-NY (@EUatUN) March 2, 2022