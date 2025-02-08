Сьогодні 8 лютого: яке свято та день в історії

8 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський звільнив Головкома ЗСУ Валерія Залужного та призначив на цю посаду Олександра Сирського. У 1918-му більшовицькі загарбники взяли під контроль Київ. У 1861-му створили Конфедеративні Штати Америки – об’єднання рабовласницьких штатів півдня, які вирішили відокремитися від США. У 1850-му народився археолог Вікентій Хвойка, який відкрив Трипільську культуру. У 1837-му відбулася дуель між Пушкіним і Дантесом. У 1587-му стратили королеву Шотландії Марію Стюарт.

Свята та пам’ятні дати 8 лютого

8 лютого – Всесвітній день фільмів (Global Movie Day) – відзначають у другу суботу лютого.

Також сьогодні: День пропозиції руки та серця або День освідчення.

8 лютого в історії

8 лютого 1587 року в англійському замку Фотерінгей стратили королеву Шотландії Марію I Стюарт. Докладніше.

8 лютого 1837 року відбулася знаменита дуель між Олександром Пушкіним та Жоржем Дантесом. Докладніше.

8 лютого 1850 року народився археолог Вікентій Хвойка, який відкрив Трипільську культуру. Докладніше.

8 лютого 1861 року шість рабовласницьких південних штатів утворили Конфедеративні Штати Америки. Докладніше.

8 лютого 1918 року більшовицькі окупанти на чолі з Муравйовим взяли під контроль Київ. Докладніше.

8 лютого 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини з Ватиканом та Азербайджаном.

8 лютого 1994 року Україна приєдналася до програми НАТО “Партнерство заради миру”.

8 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський звільнив з посади Головкома ЗСУ Валерія Залужного.

Обидва опублікували з цього приводу тексти в соцмережах. Зеленський написав, що запропонував Залужному й надалі залишатися в команді. Так і сталося – зараз Валерій Залужний є надзвичайним і повноважним послом України у Великій Британії. У день звільнення за результатами зустрічі з президентом Головком написав: “Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії”. А за кілька днів до того розмістив у фейсбуці пост, який багато хто сприйняв як “прощальний” на тлі постійних чуток. Це було привітання з днем ​​народження начальнику Генштабу ЗСУ Сергію Шапталі (його звільнили разом із Залужним).

“Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно”, – написав тоді Головком, і ця фраза стала крилатою. Її, зокрема, цитував під час звільнення у серпні 2024 року командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

А 8 лютого 2024-го у вечірньому зверненні Володимир Зеленський повідомив, що призначив Головнокомандувачем ЗСУ Олександра Сирського. Президент також назвав кілька прізвищ українських офіцерів, яких тоді розглядав на керівні посади у Збройних силах, а саме: бригадних генералів Андрія Гнатова, Михайла Драпатого, Ігоря Скибюка та полковників Павла Палісу та Вадима Сухаревського.

Драпатий вже за кілька місяців після цих подій очолив ОТУ “Харків” під час другого російського вторгнення до Харківської області. Зараз він – командувач Сухопутних військ ЗСУ та ОСУВ “Хортиця”. Випускник Харківського інституту танкових військ Андрій Гнатов у червні 2024-го став командувачем Об’єднаних сил. Він також керував ОСУВ “Хортиця” до нещодавнього призначення Михайла Драпатого. Зараз Гнатов – заступник начальника Генштабу ЗСУ. Генерал Ігор Скибюк під час Харківського контрнаступу ЗСУ командував 80-ю ОДШб, що брала участь у звільненні Ізюма. У лютому 2024 року його призначили командувачем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Полковник Вадим Сухаревський, який має диплом харківського Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого, очолює Сили безпілотних систем ЗСУ – від самого створення цього нового виду військ у 2024 році. Полковник Павло Паліса командував 93-ю ОМБр “Холодний Яр” (добре відомою жителям Харківщини за успішними боями в районі Ізюма та Барвінкового у 2022 році). 29 листопада 2024 року він став заступником керівника Офісу президента України.

Церковне свято

8 лютого вшановують пам’ять великомученика Феодора Стратилата. Докладніше.

Народні прикмети

Чим холоднішим буде 8 лютого, тим теплішим буде березень.

Якщо вранці мороз, то весна буде ранньою.

Що не можна робити 8 лютого

Не можна нікому заздрити.

Не можна відмовляти в допомозі.