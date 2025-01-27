Драпатий, який організував оборону на Харківщині, очолив ОСУВ «Хортиця»

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-майор Михайло Драпатий очолив ОСУВ «Хортиця». Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 26 січня.

«Це найжорстокіші напрямки боїв. При цьому Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ – найбільш численної частини наших Збройних Сил, і це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад. Саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування й тренування бригад», – зазначив Зеленський.

У зверненні президент також відзначив, що українські воїни зберігають буферну зону на території РФ, йдеться про Курську операцію, щоб убезпечити від наступу окупантів на Суми та Харків.

Відео: Володимир Зеленський

Нагадаємо, генерал-майор Михайло Драпатий з травня по вересень 2024 року був командувачем ОТУВ «Харків». Посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ він обіймає з листопада 2024 року. Тоді президент України зазначав, що «Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил». Аналітики DeepState відзначали, що Драпатий має вкрай хорошу репутацію у війську.

У «NV» нагадали, що 13 грудня 2024 року Драпатий анонсував масштабну трансформацію Сухопутних військ, що включає покращення рекрутингу, військової підготовки, застосування новітніх технологій та управління боєм. У січні 2025-го міністр оборони Рустем Умєров заявив про початок аналізу діяльності командування Сухопутних військ з метою реформування системи управління та кадрової політики.