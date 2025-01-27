ОТУВ “Харків”: ворог вдарив по позиціях ЗСУ 295 разів, результати боїв

Про те, які втрати зазнав ворог на півночі Харківщини, а також про обстріли позицій українських бійців, розповіли в ОТУВ “Харків”.

“Російські окупанти завдали 34 удари дронами-камікадзе та здійснили 295 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – пишуть українські захисники.

За добу Збройні сили ліквідували на Харківському напрямку 68 військових РФ: 34 убитих та стільки ж – поранених. Крім того, ворог втратив танк, артсистему, шість авто, 25 БПЛА, а також 87 укриттів.