ОТГВ «Харьков»: враг ударил по позициям ВСУ 295 раз, результаты боев

О том, какие потери понес враг на севере Харьковщины, а также об обстрелах позиций украинских бойцов, рассказали в ОТГВ «Харьков».

«Российские оккупанты нанесли 34 удара дронами-камикадзе и совершили 295 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – пишут украинские защитники.

За сутки Вооруженные силы ликвидировали на Харьковском направлении 68 военных РФ: 34 убитых и столько же – раненых. Кроме того, враг потерял танк, артсистему, шесть авто, 25 БПЛА, а также 87 укрытий.