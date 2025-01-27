ОТГВ «Харьков»: враг ударил по позициям ВСУ 295 раз, результаты боев
Фото: Генштаб ВСУ
О том, какие потери понес враг на севере Харьковщины, а также об обстрелах позиций украинских бойцов, рассказали в ОТГВ «Харьков».
«Российские оккупанты нанесли 34 удара дронами-камикадзе и совершили 295 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – пишут украинские защитники.
За сутки Вооруженные силы ликвидировали на Харьковском направлении 68 военных РФ: 34 убитых и столько же – раненых. Кроме того, враг потерял танк, артсистему, шесть авто, 25 БПЛА, а также 87 укрытий.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, обстрелы, ОТГВ "Харьков", харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 11:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, какие потери понес враг на севере Харьковщины, а также об обстрелах позиций украинских бойцов, рассказали в ОТГВ «Харьков».".