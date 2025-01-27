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ОТГВ «Харьков»: враг ударил по позициям ВСУ 295 раз, результаты боев

Украина 11:47   27.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
ОТГВ «Харьков»: враг ударил по позициям ВСУ 295 раз, результаты боев Фото: Генштаб ВСУ

О том, какие потери понес враг на севере Харьковщины, а также об обстрелах позиций украинских бойцов, рассказали в ОТГВ «Харьков».

«Российские оккупанты нанесли 34 удара дронами-камикадзе и совершили 295 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – пишут украинские защитники.

За сутки Вооруженные силы ликвидировали на Харьковском направлении 68 военных РФ: 34 убитых и столько же – раненых. Кроме того, враг потерял танк, артсистему, шесть авто, 25 БПЛА, а также 87 укрытий.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 11:47;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, какие потери понес враг на севере Харьковщины, а также об обстрелах позиций украинских бойцов, рассказали в ОТГВ «Харьков».".