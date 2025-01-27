Генштаб: 11 штурмов было на Купянщине, на Харьковском направлении – четыре боя
Фото: Генштаб ВСУ
О боях на Харьковском и Купянском направлении проинформировал утром 27 января Генштаб ВСУ.
На севере Харьковщины зафиксировали четыре боя в районе Волчанска. На Купянщине было 11 атак россиян.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Степной Новоселовки, Колесниковки, Глушковки и Загрызово», – уточнили в Генштабе.
Также враг в течение суток сбросил авиабомбы на Купянск и Кучеровку.
Потери врага, по данным Генштаба, на данный момент следующие:
Читайте также: РФ подняла триколор: в ISW заявили об успехах врага на Боровском направлении
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ВСУ, генштаб, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Генштаб: 11 штурмов было на Купянщине, на Харьковском направлении – четыре боя»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 08:52;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском и Купянском направлении проинформировал утром 27 января Генштаб ВСУ.".