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Генштаб: 11 штурмов было на Купянщине, на Харьковском направлении – четыре боя

Украина 08:52   27.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: 11 штурмов было на Купянщине, на Харьковском направлении – четыре боя Фото: Генштаб ВСУ

О боях на Харьковском и Купянском направлении проинформировал утром 27 января Генштаб ВСУ.

На севере Харьковщины зафиксировали четыре боя в районе Волчанска. На Купянщине было 11 атак россиян.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Степной Новоселовки, Колесниковки, Глушковки и Загрызово», – уточнили в Генштабе.

Также враг в течение суток сбросил авиабомбы на Купянск и Кучеровку.

Потери врага, по данным Генштаба, на данный момент следующие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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На Харьковском направлении боев не зафиксировали, что на Купянщине – Генштаб

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  • • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 08:52;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском и Купянском направлении проинформировал утром 27 января Генштаб ВСУ.".