Генштаб: 11 штурмов было на Купянщине, на Харьковском направлении – четыре боя

О боях на Харьковском и Купянском направлении проинформировал утром 27 января Генштаб ВСУ.

На севере Харьковщины зафиксировали четыре боя в районе Волчанска. На Купянщине было 11 атак россиян.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Степной Новоселовки, Колесниковки, Глушковки и Загрызово», – уточнили в Генштабе.

Также враг в течение суток сбросил авиабомбы на Купянск и Кучеровку.

Потери врага, по данным Генштаба, на данный момент следующие: